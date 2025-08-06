快訊

柯文哲撤告！鍾小平指控收賄3、4億挨告 開庭40分鐘結束…雙方和解了

從時尚代名詞淪「借廁所」首選 美國星巴克還能翻身？

黛咪摩爾驚爆「不爽阿湯哥拿奧斯卡」發聲：失智前夫布魯斯威利才該拿

MLB／柏德防禦率27被下放3A！洋基教頭：對他評價仍很高

聯合新聞網／ 綜合報導
柏德昨天被敲出再見3分砲後，洋基將他下放至3A。 路透
柏德昨天被敲出再見3分砲後，洋基將他下放至3A。 路透

洋基隊交易大限送走自家農場第10的里吉歐（Roc Riggio）和第28的席爾茲（Ben Shields），向洛磯隊換來29歲後援投手柏德（Jake Bird），沒想到柏德只投3場，就被下放至3A。

柏德洋基初登板對馬林魚隊，只解決1人，被史陶爾斯（Kyle Stowers）敲出滿貫砲。第2場主投1局飆2K，沒有失分。昨天10局下登板，解決2人，但被容恩（Josh Jung）夯出再見3分砲。

柏德在洋基共出賽3場，投2局失7分（6責失），防禦率27.00，整季防禦率則是5.53。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）希望這次下放能讓柏德找回賽季初的狀態，「我們對他的評價依舊很高，不只短期內能幫助我們，今年之後也一樣。希望這能讓他稍微重置，獲得更有計畫性的出賽。」

洋基7月初以來牛棚防禦率6.13，全大聯盟只優於洛磯的7.24。7月初還位居美聯東區第1，如今已跌到第3，落後龍頭藍鳥隊5.5場。

除了柏德被下放3A，右打外野手史萊特（Austin Slater）進傷兵名單。後援投手小萊特（Mark Leiter Jr.）傷癒歸隊，「法官」賈吉Aaron Judge）也歸隊，擔任第3棒指定打擊，近況火燙的「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）坐板凳。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

🔥 《瘋運動IG追蹤起來》

▪ udn瘋運動的IG開張啦！歡迎大家追蹤！🔥

Boone 洋基 賈吉 Aaron Judge

相關新聞

MLB／又是你！威廉斯失2分 賈吉復出洋基全場2安慘遭遊騎兵完封

洋基隊終於迎來「法官」賈吉（Aaron Judge）復出，但打線遭遊騎兵隊封鎖，全場2安無得分。後援投手威廉斯（Devin Williams）8局登板又放火，終場以0：2遭完封，苦吞5連敗。 8

MLB／佐佐木朗希肩膀不痛了還曝有新球種 將加入道奇6人輪值！

道奇日籍新星佐佐木朗希5月中旬因右肩夾擠症候群進入傷兵名單，復健過程不算順利但也逐漸康復，預計於8月9日進行第三次live BP，並在隨後進入小聯盟投復健賽。今天受訪時「令和怪物」便表示肩膀無任何疼痛

MLB／柏德防禦率27被下放3A！洋基教頭：對他評價仍很高

洋基隊交易大限送走自家農場第10的里吉歐（Roc Riggio）和第28的席爾茲（Ben Shields），向洛磯隊換來29歲後援投手柏德（Jake Bird），沒想到柏德只投3場，就被下放至3A。

MLB／美技後與大谷「確認過眼神」努特巴爾：這種互動很開心

2023年經典賽效力日本武士隊的紅雀隊外野手努特巴爾（Lars Nootbaar），今天對大谷翔平領軍的道奇隊，9局下連續上演精采守備，他賽後受訪時透露與大谷球場上的小互動。 9局上打完紅雀只以

MLB／韋蘭德又「問天」近15局僅1責失 巨人遭逆轉第2勝難產

舊金山巨人隊42歲老將韋蘭德（Justin Verlander）又「問天」了！他今天（5日）面對國聯中區墊底的海盜隊先發5局、無責失分，退場時仍為勝投候選人，不過球隊守護神卻在九下砸鍋，也讓韋蘭德無緣本季第二勝。

MLB／二刀流影響大谷翔平打擊成績？洛時點出數據落差

大谷翔平6月17日重拾投打二刀流，《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）指出，在那之後大谷的打擊表現有所下滑。 大谷重返投手丘的前70場比賽，打擊率0.297，OPS值1.034，被

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。