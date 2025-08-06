MLB／柏德防禦率27被下放3A！洋基教頭：對他評價仍很高

洋基隊交易大限送走自家農場第10的里吉歐（Roc Riggio）和第28的席爾茲（Ben Shields），向洛磯隊換來29歲後援投手柏德（Jake Bird），沒想到柏德只投3場，就被下放至3A。

柏德洋基初登板對馬林魚隊，只解決1人，被史陶爾斯（Kyle Stowers）敲出滿貫砲。第2場主投1局飆2K，沒有失分。昨天10局下登板，解決2人，但被容恩（Josh Jung）夯出再見3分砲。

柏德在洋基共出賽3場，投2局失7分（6責失），防禦率27.00，整季防禦率則是5.53。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）希望這次下放能讓柏德找回賽季初的狀態，「我們對他的評價依舊很高，不只短期內能幫助我們，今年之後也一樣。希望這能讓他稍微重置，獲得更有計畫性的出賽。」

洋基7月初以來牛棚防禦率6.13，全大聯盟只優於洛磯的7.24。7月初還位居美聯東區第1，如今已跌到第3，落後龍頭藍鳥隊5.5場。

除了柏德被下放3A，右打外野手史萊特（Austin Slater）進傷兵名單。後援投手小萊特（Mark Leiter Jr.）傷癒歸隊，「法官」賈吉（Aaron Judge）也歸隊，擔任第3棒指定打擊，近況火燙的「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）坐板凳。