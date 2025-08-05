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中職／雄鷹新洋投取名「那瑪夏」 2020曾居塞揚票選第4

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊新洋投那瑪夏。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊新洋投那瑪夏。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊今天公布新洋投，就是外傳的Dinelson Lamet，簽下這位2020年在國聯塞揚獎票選排名第4的右投，譯名再度與高雄結合，取為「那瑪夏」。

雄鷹目標今年飛進季後賽，下半季目前以7勝6敗2和、0.538勝率暫居第2，為了強化投手戰力，球團今天宣布簽下在大聯盟出賽數破百場新洋投那瑪夏，背號45號。

那瑪夏生涯在大聯盟121場出賽，包括60場先發，戰績17勝24敗，總計367.2局投球，送出474次奪三振，防禦率4.63；2017、2019、2020年專職先發，其中2020年的疫情縮水賽季在大聯盟12場登板，防禦率僅2.09，共投69局，僅被擊出39支安打，狂飆93次奪三振，大展K功，該年在國聯塞揚第4，前3名則依序為鮑爾（Trevor Bauer）、達比修有、狄葛隆（Jacob deGrom）。

那瑪夏在2024年還有大聯盟出賽紀錄，2025年則在墨西哥聯盟發展，17場登板都是先發，戰績7勝5敗，防禦率5.01，三振功力依舊，88局送出88次奪三振。

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大聯盟 塞揚獎 台鋼雄鷹

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