聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／美技後與大谷「確認過眼神」努特巴爾：這種互動很開心
2023年經典賽效力日本武士隊的紅雀隊外野手努特巴爾（Lars Nootbaar），今天對大谷翔平領軍的道奇隊，9局下連續上演精采守備，他賽後受訪時透露與大谷球場上的小互動。
9局上打完紅雀只以3：2領先，9局下大谷擔任首位打者，擊出落點不錯的右外野安打，但努特巴爾靠著站位和優異處理速度，讓大谷無法貿然衝二壘。努特巴爾受訪時談到這次守備，「因為翔平那時候上壘了，如果安打再滾一點，他可能直接上二壘，那樣比賽氣勢可能完全倒向他們，正因如此，把傷害控制在最小範圍真的很關鍵。」
下一棒貝茲（Mookie Betts）擊出右外野不營養飛球，落點巧妙幾乎快落地，但被努特巴爾沒收進手套。努特巴爾談到嘗試撲接的原因，「我抬頭看那顆球飛過來，覺得就算落地也不會滾太遠，因為球幾乎是垂直往上飛。所以我就全力衝刺沒想太多，不顧自己身體或安全，只想抓到那個出局數。」
努特巴爾也稱讚大谷的跑壘反應，「我站起來的時候看到跑者沒離壘太遠，我覺得他做得很好，因為他沒大幅離壘，我們才無法完成雙殺。」
努特巴爾還提到自己跟大谷的小互動，「跟他對決真的很有趣，那次接殺後我們互看一眼，還笑了一下。這種比賽中的小互動真的讓人很開心，能彼此較勁本身就很有樂趣，如果能贏當然更棒，我覺得在比賽中也保持笑容，才是最棒的事。」
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
🔥 《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言