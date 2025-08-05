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MLB／美技後與大谷「確認過眼神」努特巴爾：這種互動很開心

聯合新聞網／ 綜合報導
努特巴爾。 美聯社
努特巴爾。 美聯社

2023年經典賽效力日本武士隊的紅雀隊外野手努特巴爾（Lars Nootbaar），今天對大谷翔平領軍的道奇隊，9局下連續上演精采守備，他賽後受訪時透露與大谷球場上的小互動。

9局上打完紅雀只以3：2領先，9局下大谷擔任首位打者，擊出落點不錯的右外野安打，但努特巴爾靠著站位和優異處理速度，讓大谷無法貿然衝二壘。努特巴爾受訪時談到這次守備，「因為翔平那時候上壘了，如果安打再滾一點，他可能直接上二壘，那樣比賽氣勢可能完全倒向他們，正因如此，把傷害控制在最小範圍真的很關鍵。」

下一棒貝茲（Mookie Betts）擊出右外野不營養飛球，落點巧妙幾乎快落地，但被努特巴爾沒收進手套。努特巴爾談到嘗試撲接的原因，「我抬頭看那顆球飛過來，覺得就算落地也不會滾太遠，因為球幾乎是垂直往上飛。所以我就全力衝刺沒想太多，不顧自己身體或安全，只想抓到那個出局數。」

努特巴爾也稱讚大谷的跑壘反應，「我站起來的時候看到跑者沒離壘太遠，我覺得他做得很好，因為他沒大幅離壘，我們才無法完成雙殺。」

努特巴爾還提到自己跟大谷的小互動，「跟他對決真的很有趣，那次接殺後我們互看一眼，還笑了一下。這種比賽中的小互動真的讓人很開心，能彼此較勁本身就很有樂趣，如果能贏當然更棒，我覺得在比賽中也保持笑容，才是最棒的事。」

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紅雀 道奇 大谷翔平

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