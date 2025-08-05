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MLB／韋蘭德又「問天」近15局僅1責失 巨人遭逆轉第2勝難產

聯合新聞網／ 綜合報導
韋蘭德5局失1分無緣勝投。美聯社
韋蘭德5局失1分無緣勝投。美聯社

舊金山巨人隊42歲老將韋蘭德（Justin Verlander）又「問天」了！他今天（5日）面對國聯中區墊底的海盜隊先發5局、無責失分，退場時仍為勝投候選人，不過球隊守護神卻在九下砸鍋，也讓韋蘭德無緣本季第二勝。

韋蘭德開賽先被海盜隊開路先鋒霍爾維茲（Spencer Horwitz）敲安打，巨人隊左外野手拉莫斯（Heliot Ramos）撿球時發生失誤，讓霍爾維茲上到二壘，接著他靠滾地球推進和高飛犧牲打跑回海盜隊本場比賽的第一分。

二局下韋蘭德投出乾淨俐落的三上三下，三、四局雖然都遭遇三壘有跑者局面，但都能製造出滾地球化解危機，四局下更投出97.8英里火球三振掉巴特（Joey Bart）。總計韋蘭德這場比賽用100球先發5局，被敲3支安打、投出1次保送、失1分非責失，巨人打線則在一局上把握滿壘機會攻進2分，五局上「風之孫」李政厚再補上帶有2分打點的三壘安打，五局結束時巨人4：1領先，韋蘭德是勝投候選人。

不過七局下接替韋蘭德投球的西摩（Carson Seymour）被蘇文斯基（Jack Suwinski）敲出2分砲，海盜追到只剩下1分差。

九局下巨人隊新任守護神羅德里奎茲（Randy Rodriguez）保送、觸身球連發，接著又被巴特敲出追平安打，下一棒基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）敲出一壘手正面滾地球，三壘上的蘇文斯基大膽啟動，最終在本壘攻防戰中占上風、跑回超前分，終場海盜就以5：4向巨人說再見，韋蘭德的勝投也飛掉。

韋蘭德本季至今先發出賽19場，總投球局數94.1局、防禦率4.29當然不能和他巔峰時期的成績相提並論，不過他近三場先發15局投球，共只有1分責失，仍然具有一定壓制力，本季1勝8敗的成績也堪稱「問天」了。

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