MLB／二刀流影響大谷翔平打擊成績？洛時點出數據落差

大谷翔平6月17日重拾投打二刀流，《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）指出，在那之後大谷的打擊表現有所下滑。

大谷重返投手丘的前70場比賽，打擊率0.297，OPS值1.034，被三振率24%；重返投手丘後40場，打擊率僅0.230、OPS值0.886，被三振率上升至31%。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）日前曾指出，大谷陷入只想揮棒模式。不過大谷本季的揮棒頻率其實比去年低，壞球出棒率與去年幾乎相同，真正的問題在於揮棒落空次數增加，超過三分之一的揮棒都是揮空。

哈里斯認為，這也許是大谷恢復二刀流後，身體負擔增加帶來的副作用，但大谷本人強調這些問題能修正，問題在揮棒動作缺乏穩定性與平衡感。

值得一提的是，大谷本來就會出現極端的高低潮。去年8月打擊率0.235、OPS值0.886；但到了9月，打擊率飆升至0.393，OPS值1.225。

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