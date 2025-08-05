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MLB／菊池雄星校正回歸優質先發剋光芒 ERA持續下探生涯最佳

聯合新聞網／ 綜合報導
菊池雄星6局失1分優質先發，本季第5勝入袋。美聯社
菊池雄星6局失1分優質先發，本季第5勝入袋。美聯社

日籍左投菊池雄星今天（5日）在洛杉磯天使迎戰坦帕灣光芒首戰登板，繳出6局失1分優質先發，率領天使終場5：1擊退光芒，菊池雄星收下本季第5勝。

菊池雄星今天先發對上光芒，開賽他狀況不穩，接連被迪亞茲（Yandy Diaz）、金河成敲安打攻占一三壘，卡米奈羅（Junior Caminero）再打出中外野方向深遠的高飛犧牲打、光芒1比0先馳得點。

而天使隊打線很快就討回來，二局下阿戴爾（Jo Adell）揮出左外野方向的兩分砲超前比分，三局下Taylor Ward又在二三壘有跑者情況下適時安打，替天使擴大領先來到4：1。

在度過首局的亂流後，菊池雄星在接下來5局的投球只被敲出2支零星安打，三局上雖然曾因為兩次保送加上暴投遭遇二三壘有人局面，不過他及時回穩飆出三振、化解失分危機，最終用105球，當中有70顆好球，繳出6局被敲4支安打、飆出7次三振失1分的優質先發。

六局下天使靠著兩支長打串聯再下一城、鞏固領先，接續三任後援投手柏克（Brock Burke）、澤費爾賈恩（Ryan Zeferjahn）、波格登（Connor Brogdon）各吃下一局沒有失分，終場天使5比1收下勝利，菊池本季第5勝入袋。

菊池上一次先發是面對德州遊騎兵，5.1局投球被敲10支安打、3分責失無關勝敗，今天表現算是「校正回歸」。本季他轉戰天使後，出賽24場皆為先發，成績5勝7敗、防禦率3.22是生涯新低。

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