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MLB／道奇全場僅3安不敵紅雀 大谷翔平4支1生涯千安「M3」

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 歐新社
大谷翔平。 歐新社

道奇隊今天在主場與紅雀隊展開3連戰，先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）繳出7局失1分好投，但打線全場只敲3支安打，終場以2：3輸球。

溫恩（Masyn Winn）2局上轟出陽春砲，幫助紅雀先馳得點。4局下弗里曼（Freddie Freeman）也夯出陽春砲，扳成1：1平手。

8局上赫雷拉（Ivan Herrera）也來一發陽春砲，8局下道奇「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲出二壘安打，由快腿魯伊茲（Esteury Ruiz）代跑，帕赫斯（Andy Pages）敲出滾地球，護送魯伊茲回本壘，再度追平。

9局上紅雀前2名打者都敲安，攻佔一、三壘，雖接下來2名打者被解決，但波索（Yohel Pozo）代打建功，敲出帶有1分打點的一壘安打，形成3：2領先。

9局下大谷翔平敲出個人本場首安，下一棒貝茲（Mookie Betts）擊出右外野鳥飛，被紅雀努特巴爾（Lars Nootbaar）美技接殺。儘管史密斯（Will Smith）選到保送，大谷站上得點圈，但最後一棒孟西（Max Muncy）擊出的飛球，又被努特巴爾收進手套，結束比賽。

大谷翔平全場4打數1安打，距離大聯盟生涯千安只差3支，吞下2次三振，打擊率降至0.274，OPS值0.978。貝茲4支0，連續20打數未敲安。

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道奇 貝茲 紅雀 大谷翔平

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