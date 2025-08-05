MLB／洋基好消息！ 「法官」預計明天歸隊、擔任指定打擊

今天（5日）作客德州遊騎兵隊慘遭逆轉、苦吞4連敗的紐約洋基隊終於迎來好消息，主帥布恩（Aaron Boone）透露，「法官」賈吉（Aaron Judge）將離開10天傷兵名單，預計明天（6日）交手遊騎兵的比賽復出、擔任指定打擊。

賈吉在美國時間7月22日因右手肘屈肌拉傷，5天後被洋基放進傷兵名單，如今傷勢緩解，賈吉也在前兩天作客坦帕灣光芒隊賽前展開實戰打擊練習，預計今天就會和球隊在遊騎兵主場阿靈頓會合，等待隔天的復出。

不過，賈吉短期之內將先以指定打擊身分上場，總教練布恩受訪時說：「他是賈吉，我們都知道他對球隊的價值。所以能夠迎接他歸隊我們當然很興奮，接下來希望很快也能讓他回到守備位置。」布恩表示，賈吉最快可能本周開始傳接球訓練，再根據手肘恢復狀況決定何時能重返外野守備。

賈吉缺陣的這段期間，洋基戰績4勝5敗，近期交手邁阿密馬林魚隊的3連戰系列賽更慘遭橫掃，排名一下子落到美聯東區第三，落後第二的波士頓紅襪隊2.5場勝差，整體攻擊表現也明顯下滑，近9場比賽洋基團隊打擊三圍僅.227/.307/.388，而「法官」本季表現亮眼，打擊三圍.342/.449/.711、OPS是驚人的1.160，4項數據皆稱霸全大聯盟。他的回歸，無疑將為身處美東「火藥庫」的洋基注入一劑強心針。

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