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MLB／洋基威廉斯再度放火！遊騎兵讓布恩戰術運用徹底失敗
近況低迷的洋基隊今天作客遊騎兵隊主場，終結者威廉斯（Devin Williams）再度放火，延長賽新同學柏德（Jake Bird）被敲出再見轟，終場以5：8輸球，苦吞4連敗。
洋基高史密特（Paul Goldschmidt）擊出首局首打席全壘打，2局上4支安打串聯拿下2分，洋基取得3：0領先。
不過洋基王牌左投弗里德（Max Fried）3局下遭遇亂流，單局面對9人次失掉4分，第4分來自弗里德的牽制失誤。
4局上洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）轟出逆轉2分砲，一路維持5：4領先到9局下，威廉斯登板關門，卻被彼德森（Joc Pederson）擊出追平轟，比賽進入延長賽。
10局上洋基無功而返，10局下柏德抓到前2個出局，洋基總教練布恩（Aaron Boone）決定故意四壞保送朗福德（Wyatt Langford），結果被下一棒容恩（Josh Jung）擊出再見3分砲。
威廉斯賽後防禦率上升至5.10。柏德防禦率則是5.53，他7月防禦率19.89，被交易到洋基後出賽3場，累積2局投球丟掉6分，防禦率27.00。賽後洋基球迷紛紛在官方貼文開噴，「請炒掉布恩」、「布恩簡直是棒球界的恥辱」、「布恩噁心到我了」。
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