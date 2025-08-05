MLB／孟西傷癒歸隊重返道奇先發 貝茲16支0續打二棒主帥仍相信他

洛杉磯道奇隊三壘手孟西（Max Muncy）在缺席一個月後傷癒歸隊，今天（5日）他在交手聖路易紅雀隊的系列賽首戰擔任先發第五棒。而道奇陣中另一名強打貝茲（Mookie Betts）打擊近況低迷，對此道奇主帥羅伯茲（Dave Roberts）仍表示，暫時不會調整他的打序。

7月初孟西在對戰芝加哥白襪隊的比賽中滑上三壘時撞上三壘手泰勒（Michael A. Taylor），造成左膝骨頭瘀傷、進入傷兵名單，在經過一個月的休養後，孟西今天以先發第五棒三壘手重返道奇隊先發陣容。

孟西本季在受傷前打擊三圍.250/.375/.457，有13發全壘打、55分打點表現，尤其6月份打出打擊率高達.333、長打率.654，揮出7支全壘打、貢獻24分打點，是道奇相當倚賴的強打之一。

貝茲仍是第二棒。 路透

隨著孟西回歸，羅伯茲也被問到是否會重新調整打線，日前他把貝茲和大谷翔平棒次對調，貝茲從開路先鋒移回第二棒，外界關注這樣的安排是否會因孟西歸隊再度調整。不過羅伯茲受訪時說道：「我會持續相信他（貝茲），他仍是這個打序中的最佳選擇。」

貝茲近況不佳，近4場比賽16打數安打「槓龜」，僅獲得1次保送、2分打點。近期他受訪時坦言自己已經嘗試所有方法改善打擊：「我已經做了所有能做的事，但結果都一樣。我找不到答案了，只能交給上帝。」

為了騰出孟西的名額，道奇將工具人艾德曼（Tommy Edman）放進傷兵名單，他在日前對戰光芒隊比賽中繞過一壘時扭傷右腳踝，今年5月他已經因為同樣傷勢進過傷兵名單。

即使面臨傷兵潮，道奇仍具競爭力，截至目前戰績65勝47敗，近6戰拿下4勝，持續領先國聯西區第二的聖地牙哥教士隊3場勝差，團隊OPS高居全聯盟第二，打擊率則排第五。

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