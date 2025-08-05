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MLB／i‑dle天使主場開唱兼開球 身處敵營的金河成也來合照
南韓人氣女團i‑dle今天為天使隊主場賽事進行賽前演出及開球嘉賓，連客隊選手也前來招呼，因為今天對手光芒陣中正好就有一位韓籍選手金河成，賽前特地跑來與前輩金炳賢打招呼，還與i‑dle成員們留下合影。
i-dle登上大聯盟球場演出，今天賽前演唱3首歌分別是《TOMBOY》、《Wife》、《Queencard》，5人穿上天使球衣熱力開唱，其中台灣成員葉舒華更是將6號球衣改造成平口上衣，相當吸睛。
i-dle是應MLB Korea之邀來到天使球場，主辦方也安排曾在大聯盟出賽9季的韓籍投手金炳賢、旅韓8季的洋投尼伯特（Dustin Nippert）指導她們開球。
金河成結束打擊練習後，就來到主隊休息區前，與金炳賢前輩打招呼，當然也沒錯過留下合影的機會。
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