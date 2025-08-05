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MLB／佐佐木朗希已投2次實戰球速153公里 道奇教頭曝復健賽時程

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
佐佐木朗希。 美聯社
佐佐木朗希。 美聯社

道奇隊今天在主場迎戰紅雀隊，也是「令和怪物」佐佐木朗希赴美後的第一個搖頭娃娃日，今天媒體再度關心他的復健進度，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）透露好消息，他預計在台灣時間9日進行第三次實戰投打練習，如果一切順利，就會展開復健賽。

佐佐木前一次出賽已是5月10日，接下來因為右肩傷情進入傷兵名單，復健進度卡關許久，讓羅伯茲一度說出可能本季無望，直到7月展開牛棚，目前也進行了兩次實戰投打。

羅伯茲表示，朗希上周投了兩次live BP，對戰小聯盟打者，分別投1局、2局，目前球速大概在95哩（約152.9公里），「我記得周五（美國時間）要進行第三次live BP，預計3局，如果一切順利，就會安排復健賽。」

韓籍打者金慧成的左肩不適，目前也在傷兵名單，羅伯茲表示，金慧成告訴他，自己現在已經好了9成左右，「所以我想實際上應該是80%、85%左右吧！」

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道奇 羅伯茲 佐佐木朗希

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