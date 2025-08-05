MLB／如何壓制大谷翔平？紅雀教頭：祈禱吧！

道奇隊今天展開與紅雀隊的三連戰，紅雀總教練馬莫（Oliver Marmol）賽前被問到如何壓制大谷翔平，誠實回應：「只能祈禱吧！」

系列賽首戰交鋒，道奇推出葛拉斯諾（Tyler Glasnow）先發，紅雀則由葛雷（Sonny Gray）打頭陣；大谷也將在這波系列賽登板，扛起第3戰先發

馬莫賽前接受媒體聯訪，被問到對戰大谷，他回應：「只能祈禱吧！這是實話，因為他真的是一個非常頂尖的選手。我們過去幾年一直在看他打球，大谷的能力很強，能做很多事，不容易被解決。」

馬莫表示，大谷擁有出色的解讀比賽能力，面對他，在配球策略上必須有所調整，讓大谷混淆，無法準確判斷，「還有，還要避免投到紅中。」即便作為對手，他也說：「看他的比賽真的很有意思。」

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