MiLB／李灝宇本季第12轟出爐 鄭宗哲有長打2安2打點

旅美底特律老虎隊3A野手李灝宇今天敲出本季第12轟，與明尼蘇達雙城隊比賽6局下敲出追平比數陽春砲；匹茲堡海盜隊3A野手鄭宗哲出賽有三壘打，單場2安貢獻2分打點。

老虎隊3A與雙城隊3A交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打1棒、守三壘，李灝宇1局下吞下三振，3局下敲出游擊方向滾地球出局。

Hao-Yu Lee's twelfth homer of the season had us all thinking HOLY @SHEETZ! This solo shot flew off the bat at over 109 mph and flew 416 ft to tie the game! 🤯 pic.twitter.com/MhCL6xaA11 — Toledo Mud Hens (@MudHens) August 3, 2025

6局下球隊0比1落後、1人出局時，李灝宇從麥勞德（Christian MacLeod）手中敲出追平比數陽春砲，擊球初速109.3英里（約176公里），老虎隊再靠著接連接連安打超前比數。

李灝宇7局下敲出右外野方向飛球出局，今天總計4打數敲出1轟，貢獻1分打點，本季第12轟出爐，追平目前為止個人生涯單季最多轟。老虎隊8局下再添2分，終場以4比1獲勝。

海盜隊3A與芝加哥小熊隊3A交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發扛9棒、守游擊，鄭宗哲2局上敲出2分打點三壘打，靠著隊友安打跑回球隊第4分。

鄭宗哲4局上壘上有人時敲出右外野方向安打，5局上遭觸身球保送上壘，7局上選到四壞保送，9局上再選到保送上壘。

鄭宗哲今天上壘率百分百，單場2打數都敲出安打，包括個人本季第3支三壘打，有3次四死球保送，貢獻2分打點，賽後打擊率2成25。海盜隊終場以12比4獲勝。

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