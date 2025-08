MiLB／李灝宇本季第12轟出爐 鄭宗哲有長打2安2打點

旅美底特律老虎隊3A野手李灝宇今天敲出本季第12轟,與明尼蘇達雙城隊比賽6局下敲出追平比數陽春砲;匹茲堡海盜隊3A野手鄭宗哲出賽有三壘打,單場2安貢獻2分打點。

老虎隊3A與雙城隊3A交手,老虎隊台灣野手李灝宇先發打1棒、守三壘,李灝宇1局下吞下三振,3局下敲出游擊方向滾地球出局。

Hao-Yu Lee's twelfth homer of the season had us all thinking HOLY @SHEETZ! This solo shot flew off the bat at over 109 mph and flew 416 ft to tie the game! 🤯 pic.twitter.com/MhCL6xaA11