MLB／山本由伸招牌指叉球惡魔軌跡 美專家驚嘆：真的太誇張

道奇日籍強投山本由伸今天先發面對坦帕灣光芒，再次展現王牌身手，用88球投了5.2局，被敲5支安打，送出6次三振、無失分，摘下本季第10勝。比賽中，他多次靠招牌指叉球化解危機，惡魔般的下墜軌跡讓球評與球迷讚嘆不已。

儘管山本從首局開始就不時面對壘上有人的局面，但他沉穩應對，一再成功封鎖光芒打線。第5局出現最大危機，先是被敲內野安打，隨後在處理犧打時傳球一壘出現失誤，一出局形成一、三壘大危機。

Yoshinobu Yamamoto, Vicious 91mph Splitter. 😤 pic.twitter.com/d5mdvjSKsg — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2025年8月3日

關鍵時刻，他先讓迪亞茲（Yandy Díaz）打成內野飛球出局，接著面對強打者洛爾（Brandon Lowe），投出一記91.2英里（約146.8公里）的指叉球，讓對手揮空三振，完美脫困。

山本由伸此戰88顆球之中有35顆是四縫線速球，指叉球用了18顆排名在後，成了封鎖光芒打線的重要武器。

美國知名投球分析家「投球忍者」佛里德曼（Rob Friedman）也在社群平台分享山本由伸三振對手的畫面，直呼：「山本由伸的指叉球太誇張了！」他大讚該球擁有犀利且劇烈的下墜幅度，讓打者只能望球興嘆。

貼文也湧入許多球迷留言，「這球怎麼打啦？」、「史上最強指叉球」、「真的是惡魔球」、「球路軌跡太噁心」、「完全不可能碰到」等。

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