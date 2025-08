MLB／新守護神杜蘭最快竟達166公里 費城球迷從未見過這種事

費城人隊今天在主場以2:0擊敗老虎隊,重返國聯東區龍頭,除了史瓦柏(Kyle Schwarber)第38轟出爐,追平道奇隊大谷翔平並列國聯全壘打王,新「守護神」杜蘭(Jhoan Duran)狂飆火球救援成功,也讓現場41569名球迷血脈賁張。

杜蘭效力雙城隊4年,最近被交易到費城人,對老虎3連戰兩次關門成功,幫助球隊費城人2勝1敗贏得系列賽,分區領先大都會隊半場勝差。

103 🔥



Jhoan Duran ends the game with some serious HEAT! pic.twitter.com/gX9K6Jz0Ii