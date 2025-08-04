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MLB／新守護神杜蘭最快竟達166公里 費城球迷從未見過這種事

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
費城人新「守護神」杜蘭。 美聯社
費城人新「守護神」杜蘭。 美聯社

費城人隊今天在主場以2：0擊敗老虎隊，重返國聯東區龍頭，除了史瓦柏（Kyle Schwarber）第38轟出爐，追平道奇隊大谷翔平並列國聯全壘打王，新「守護神」杜蘭（Jhoan Duran）狂飆火球救援成功，也讓現場41569名球迷血脈賁張。

杜蘭效力雙城隊4年，最近被交易到費城人，對老虎3連戰兩次關門成功，幫助球隊費城人2勝1敗贏得系列賽，分區領先大都會隊半場勝差。

桑契斯（Cristopher Sanchez）今天先發8局，只被揮出5支安打，優質表現奪下本季第10勝；杜蘭9局上登板，連續解決3名老虎打者，最快球速飆到103.3英里（166公里），寫下費城人主場「市民銀行球場」（Citizens Bank Park）啟用22年最快球速紀錄。

現場媒體形容：「費城棒球迷從未見過這種事！」

杜蘭投12球拿下本季第18場救援成功，10顆速球全部超過100英里，就連兩顆快速指叉球也有97、99英里，面對第3名打者格林（Riley Greene）飆破費城人主場紀錄，最後一球也用102.5英里速球讓他揮空三振。

值得一提的是，杜蘭最快5球都在102.4英里以上，全是費城人在「市民銀行球場」未見過的紀錄，再見三振的球速更是寫下隊史最快紀錄。

杜蘭過去在雙城都穿59號球衣，加盟費城人和總教練湯姆森（Rob Thomson）強碰，這位61歲教頭很乾脆讓出背號、改穿49號，他說：「 59號對我來說真的沒什麼意義，若能讓你感覺好一些，那它就是你的。」

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