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MLB／紐郵形容洋基「充滿災難的周末」 賈吉復出扮演救世主？

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基期盼「法官」賈吉歸隊，扭轉近期連敗頹勢。 法新社
洋基期盼「法官」賈吉歸隊，扭轉近期連敗頹勢。 法新社

洋基隊今天在邁阿密又以3：7落敗，隊史首次對馬林魚隊系列賽遭橫掃，明天移師德州對遊騎兵隊展開3連戰，「法官」賈吉（Aaron Judge）可望歸隊，能否改變球隊命運值得觀察。

洋基原在美聯東區排名第1，領先地位已遭藍鳥隊搶走，最近吞下3連敗後，又被5連勝的紅襪隊超前，掉到分區第3，美聯外卡也跌到第2。

賈吉因為右手肘不適，7月26日對費城人隊之戰結束後，進入10天傷兵名單，預定後天復出，洋基在他缺席的9場比賽打出4勝5敗。

洋基遭馬林魚3連戰清盤，系列賽雖攻下15分，卻狂失22分，被紐約郵報喻為「充滿災難的周末」；洋基總教練布恩（Aaron Boone）談到球隊的困境，強調全隊真的到了考驗內心的時候。

他說：「時間不早了，但對我們來說絕對不算晚；相信全隊會團結起來，除非開始行動，否則一切都是空談。」

賈吉目前打擊率3成42仍在大聯盟排名第1，37支全壘打、85分打點分居第4、第5，本來一路領先的129支安打，現在和教士隊馬恰多（Manny Machado）並列第2，落後藍鳥隊比切特（Bo Bichette）9支。

紐約郵報指出，洋基但要扭轉頹勢，不只需要這位有望獲得美聯MVP的球員；早在賈吉受傷前，球隊困境幾乎已經持續兩個月，好幾次擺脫低潮卻又陷入困境，葬送之前取得的所有進步。

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