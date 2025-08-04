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MLB／唯一對戰勝率超過5成球隊 官網：洋基最大對手是馬林魚？
洋基隊作客邁阿密損失慘重，今天對馬林魚隊之戰又以3：7落敗，3連戰遭清盤，跌破眾人眼鏡，大聯盟官網形容：「洋基最大對手竟是馬林魚？」
馬林魚左外野手史陶爾斯（Kyle Stowers）4打數2安打，包括4局下3分砲，本季第25轟出爐，全場攻下4分打點，成為贏球最大功臣；去年美聯新人王希爾（Luis Gil）本季首次登板，只投3.1局失5分吞敗。
官網指出，馬林魚本季對戰洋基3場全勝，歷年交手49場（包括季後賽）25勝24敗，成為大聯盟唯一對洋基勝率超過5成的球隊；馬林魚隊史兩座世界大賽冠軍（1997、2003年）都以外卡身分取得，2003年4勝2敗扳倒洋基。
馬林魚隊史對戰洋基勝率5成10，接著是道奇、國民、老虎、紅雀隊，勝率在4成79到4成69之間。
官網指出，洋基最大對手是馬林魚，聽起來可能有點誇張，但馬林魚對決洋基的表現是所有球隊最好，而非紅襪、大都會、太空人或道奇。
馬林魚最近拚出5連勝，戰績55勝55敗重返5成勝率，在國聯東區排名第3；反觀洋基吞下3連敗，掉到60勝52敗，在美聯東區掉到第3，遭5連勝的紅襪超前，藍鳥隊仍居榜首。
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