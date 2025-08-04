MLB／水手「J-Rod」生涯百轟達陣 菜鳥球季起連4年「20-20」史上最強

水手隊明星中外野手「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez），今天在西雅圖主場上演個人秀，3局下轟出兩分全壘打，不但達到生涯100轟，從新人球季起連續4季締造全壘打、盜壘「20─20」紀錄，更是大聯盟史上第1人，水手終場5：4擊敗遊騎兵隊。

羅德里奎茲3局下砲轟遊騎兵先發投手狄葛隆（Jacob deGrom），本季達到20轟、20盜，5局下繼續上演第21盜。

Julio Rodríguez - only player in MLB history with 20+ HR, 20+ SB in first 4 seasons.pic.twitter.com/5u6puWlA5k — Underdog MLB (@UnderdogMLB) 2025年8月3日

狄葛隆先發5局只被揮出4支安打，但有3支全壘打，失5分吞敗，挑戰本季第11勝失利；他在2局下締造第1800次奪三振紀錄，締造史上最快紀錄，但最近6連勝後吞下2連敗。

240 games. 1,492.2 IP.



Jacob deGrom becomes the fastest pitcher in @MLB history to reach 1,800 strikeouts 🔥 pic.twitter.com/3TB8VOURMx — Texas Rangers (@Rangers) 2025年8月3日

羅德里奎茲2022年4月9日登上大聯盟，菜鳥球季立刻演出28轟、25盜，接下來每年球季都達標，包括2023年32轟、37盜更達「30─30」，他說：「這是一個非常大的成就。」

水手目前在美聯外卡排名第3，爭取季後賽名額處於有利地位，羅德里奎茲年僅24歲就達到空前成就，他說：「我知道家人非常高興，我相信他們一定在想著，我為了來到這裡所付出的一切；能夠和這支球隊、這個組織一起做到這一點真是太棒了，很期待接下來的發展。」

「J-Rod」羅德里奎茲生涯100轟達成。 美聯社

除了連續4年「20─20」，羅德里奎茲累積100轟、107盜，也是史上第3位生涯前4季完成百轟百盜的球員，追上邦茲（Bobby Bonds）、史卓貝瑞（Darryl Strawberry）的成就。

另外，羅德里奎茲也是水手第17位達到百轟的球員，只花542場比賽是第3快，前兩人是羅利（Cal Raleigh）482場、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）470場。

The first player in MLB history to reach 20 HR/20 SB in each of their first four seasons?



Julio Rodríguez. #TridentsUp pic.twitter.com/HnzBcNX3Sm — Seattle Mariners (@Mariners) 2025年8月3日

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