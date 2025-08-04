MLB／羅伯茲實驗室失敗回歸大谷1棒 貝茲16支0也無奈：我還能做什麼？

道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）近期打擊狀況跌到冰點，今天與大谷翔平再度互換棒次，結局是3打數沒安打，靠1支高飛犧牲打貢獻1分打點。談到近4戰16支0的打擊低潮，他也吐露無奈，「我真的不知道還能做什麼。」

道奇在美國時間7月20日的比賽開始讓貝茲改打一棒、大谷二棒，當時總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，這是因為考慮到貝茲的打擊低潮，希望讓他回到熟悉的一棒，希望他以專注上壘的心態，換個視角面對比賽。

至今天賽前，貝茲連3戰沒有安打、0上壘，合計13支0，道奇今天回歸大谷一棒、貝茲二棒的安排，等於宣告實驗失敗。

貝茲打擊近況依舊慘澹。 路透社

羅伯茲賽前表示，「我知道貝茲和打擊教練一直都在努力，我想最重要也最簡單的事，就是他的打擊機制，但我也相信有些心理因素存在，這讓他有些低落，我們會試著讓他重建信念，找回對自己的信心。」

貝茲今天並非沒有貢獻，第9局的高飛犧牲打帶有1分打點，幫助道奇終場以3：0擊敗光芒。貝茲賽後表示，這個打席確實讓自己稍微獲得一點激勵，隨即話鋒一轉，「但每次有這樣的感覺時，接下來就是15支0，我已經做了所有能做的事，整天都在打擊，提早進打擊籠練打，賽後也繼續打擊，我真的不知道還能做什麼。」

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