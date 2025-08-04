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MLB／「賽道經典賽」進場人數逾9萬 打破71年紀錄

中央社／ 綜合外電報導
大聯盟今年特別安排的「賽道經典賽」（Speedway Classic）觀眾逾9萬人，刷新71年紀錄。 美聯社
大聯盟今年特別安排的「賽道經典賽」（Speedway Classic）觀眾逾9萬人，刷新71年紀錄。 美聯社

美國職棒大聯盟（MLB）今年特別安排的「賽道經典賽」（Speedway Classic）觀眾逾9萬人，刷新71年紀錄，最後勇士在懷特（Eli White）2轟助威下以4比2擊退紅人，率先「越過終點」。

法新社報導，這場利用布里斯托賽車場（Bristol Motor Speedway）進行的棒球賽是由亞特蘭大勇士出戰辛辛那提紅人，昨天因雨只打1局由紅人暫時領先，今天繼續未完成的賽事。

勇士懷特今天轟出2發全壘打協助全隊獲勝，他之所以能上場是因為名將亞古納（Ronald Acuna Jr.）上週小腿拉傷無法出戰。

懷特今天包辦勇士所有的4分打點。他第2局從紅人投手蘇特（Brent Suter）手中擊出3分全壘打，第7局又對巴洛（Scott Barlow）轟出陽春砲。這是31歲的懷特職業生涯中，首場4分打點的比賽。

勇士懷特2轟助威擊退紅人。 法新社
勇士懷特2轟助威擊退紅人。 法新社

每當像懷特這樣擊出全壘打繞壘時，在這個特別的場地就會出現一輛紅白藍三色賽車繞行賽道，車內還會伸出一面寫有「全壘打」字樣的旗幟。

這場因雨延誤的比賽除了讓懷特當英雄，也讓瓦德瑞普（Hurston Waldrep）意外留名。他今天早上自勇士小聯盟被徵召，自400公里外趕赴比賽，結果在5.2局只失1分，在個人第3場先發中拿下大聯盟首勝。

大聯盟是在賽車場的第3與第4彎道之間打造內野，還運來數噸碎石整平場地，同時還拆了一座建築充當外野。

大聯盟為這場特別賽事還準備賽前音樂會，大批球迷不但興致盎然，更希望成為打破例行賽進場人數紀錄的一員。舊的紀錄是塵封71年的8萬4587人，大聯盟公布的新紀錄是9萬1032人。

大聯盟「賽道經典賽」觀眾逾9萬人。 法新社
大聯盟「賽道經典賽」觀眾逾9萬人。 法新社

這場紅人與勇士的「賽道經典賽」，出席明星包括棒球名人堂成員，紅人名捕班區（Johnny Bench）、勇士名將瓊斯（Chipper Jones），以及美國改裝房車系列賽（NASCAR）的布希（Kyle Busch）和艾略特（Chse Elliott）。

大聯盟先前已利用特殊場地舉辦例行賽，像是2021年和2022年就選在愛荷華州玉米田進行，靈感取自1989年電影「夢幻成真」（Field of Dreams）內的棒球比賽場景。

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大聯盟 辛辛那提紅人

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