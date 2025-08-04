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MLB／費城人史瓦柏38轟追平大谷翔平 躍居國聯雙冠王
費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）今天8局下轟出陽春砲，本季第38支全壘打出爐，追平道奇隊大谷翔平，並列國聯全壘打王，費城人終場2：0擊敗老虎隊，重返國聯東區排名第1。
費城人先發投手桑契斯（Cristopher Sanchez）投8局，只被揮出5支安打，優質表現奪下本季第10勝；費城人在主場以2勝1敗贏得系列賽，分區領先大都會隊半場勝差。
史瓦柏3打數2安打，8局下砲轟老虎後援投手霍頓（Tyler Holton），終止連3戰未開轟紀錄，本季38轟和大谷並列大聯盟第2，只落後水手隊羅利（Cal Raleigh）的42轟。
大聯盟目前只有5名球員超過30轟，洋基隊賈吉（Aaron Judge）37轟、水手隊蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）36轟分居第4、第5。
史瓦柏本季88分打點也和羅利並列領先，兩人暫居國聯、美聯雙冠王，大都會隊阿隆索（Pete Alonso）86分在國聯排名第2。
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