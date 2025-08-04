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MLB／山本由伸正午熱投5.2局 堅持長袖上陣：穿短袖也不會像達比修

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

佛州當地時間中午12點10分開打的比賽，山本由伸在攝氏34度的濕熱天氣下，被汗水浸濕了一件又一件衣服，最終仍繳出5.2局無失分好投，幫助道奇隊以3：0擊敗光芒隊，他拿下本季第10勝，賽後感謝翻譯園田芳大的協助，隨時送水和各種補給，山本笑說：「他很體貼，感覺比平常還要幫我呢！」

山本先發5.2局共用88球，被敲5安打、無失分，送出6次三振；道奇打線前5局沒有分數進帳，直到6局上才靠弗里曼（Freddie Freeman）、康佛托（Michael Conforto）的保送之後，帕赫斯（Andy Pages）補上適時一擊，讓山本6局下可以帶著1：0領先退場。

大谷在前3打席分別為四壞保送、三振、故意四壞，第7局跑出一支內野安打，並連盜兩個壘包，隨後靠弗里曼的安打跑回分數，第9局則在寇爾（Alex Call）保送後敲敲出二壘打，將他送到三壘，貝茲（Mookie Betts）高飛犧牲打攻下道奇的第3分。

山本拿下本季第10勝，旅美生涯在第二季達標雙位數勝投，談到今天在正午的火熱艷陽下投球，山本說回想到高中時期，也因為早就知道要投這一場，所以更仔細調整狀態，「這幾天比平常更注意自己的身體狀況，所以我做好了準備，今天更專注、集中在比賽中。」

山本的好投還有幕後英雄，「今天的出汗量和之前完全不同，所以必須更多次換衣服，在園田桑的幫忙下，我成功克服了。」山本指著內衣右肩的位置，「這個位置汗流得比較多，有點重、會滑落下來，一有這種狀況，我就會換一件。」

山本日前在牛棚日的練投穿著短袖內衣，也引起日本媒體關注他今天是否會換上短袖，最終仍是一貫的長袖內衣上陣。山本表示，前一場在辛辛那提的比賽被熱到後，確實有想過這件事，但是自己從國中開始就沒穿過短袖投球，「即使只是練球，汗水不停流到手套上，感覺很不舒服，所以最後還是穿了長袖。」還有另一個有趣的原因，「我本來心想，穿短袖會不會看起來像達比修呢？但當我照鏡子就覺得，呃…感覺怪怪的。」

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道奇 弗里曼

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