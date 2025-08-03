快訊

影／不是地震！斗南老屋暴雨中瞬間傾垮「房子開天窗」 婦廚房煮飯遭壓傷

豪雨狂炸！斗六-二水站「水淹軌道」雙線不通 台鐵緊急啟動公路接駁

川普與這國最終談判暴怒！緊咬1點逼讓步遭拒 最後「隨便決定39%關稅」

MLB／「賽道經典賽」跨界賽車場 打1局因雨延賽

中央社／ 布里斯托2日綜合外電報導
美國職棒大聯盟MLB把賽事搬到賽車場的「賽道經典賽」，因雨勢受到影響。 路透
美國職棒大聯盟MLB把賽事搬到賽車場的「賽道經典賽」，因雨勢受到影響。 路透

美國職棒大聯盟MLB把賽事搬到賽車場的「賽道經典賽」（Speedway Classic）今天在田納西州布里斯托賽車場舉行，但比賽才打到1局下就因暴雨暫停，將延至明天繼續進行。

法新社報導，這場特殊比賽在布里斯托賽車場（Bristol Motor Speedway）改造的棒球場上舉行，門票售出超過8萬5000張，有望創下大聯盟單場例行賽進場人數紀錄。

比賽暫停時，辛辛那提紅人以1比0領先亞特蘭大勇士。

大聯盟球場事務部門的高級副總裁希爾（MichaelHill）表示：「我們將暫停今晚的比賽，明天再來。」

「賽道經典賽」因雨延賽，但不確定明天的現場能否重現今天賽前特殊氛圍。

這場比賽觀眾人數可望打破1954年紐約洋基對陣克里夫蘭印地安人的舊紀錄，當年在克里夫蘭體育場（Cleveland Stadium）有8萬4587人進場觀賽。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

大聯盟 經典賽

延伸閱讀

MLB／鄧愷威自評表現說失望 巨人教頭預告還有下次先發

MLB／鄧愷威不敵大都會吞生涯首敗 台灣投手連6季未奪勝

MLB／鄧愷威重返大聯盟先發投3.1局失5分 被阿隆索轟3分砲

MLB／鄧愷威大聯盟首度先發 客場出戰大都會

相關新聞

MLB／鄧愷威不敵大都會吞生涯首敗 台灣投手連6季未奪勝

旅美投手鄧愷威重返大聯盟，首次扛起先發任務，今天在客場對大都會隊投3.1局失5分，1局下被阿隆索（Pete Alonso...

MLB／鄧愷威自評表現說失望 巨人教頭預告還有下次先發

鄧愷威重返大聯盟，今天演出初先發，面對大都會隊投3.1局失5分，包括挨了阿隆索（Pete Alonso）的三分砲，他賽後...

MLB／大谷翔平連6戰未開轟 史奈爾復出被迪亞茲雙響砲吞敗

道奇隊左投史奈爾（Blake Snell）今天傷癒復出，面對光芒隊首名打者迪亞茲（Yandy Diaz）就挨轟，還被他轟...

MLB／「賽道經典賽」跨界賽車場 打1局因雨延賽

美國職棒大聯盟MLB把賽事搬到賽車場的「賽道經典賽」（Speedway Classic）今天在田納西州布里斯托賽車場舉行...

MLB／鄧愷威重返大聯盟先發投3.1局失5分 被阿隆索轟3分砲

旅美投手鄧愷威重返大聯盟，今天在紐約登板先發，對大都會隊投3.1局失5分，退場時巨人隊暫以4：5落後。

MLB／鄧愷威返大聯盟扛初先發 台將第六人

效力美國職棒舊金山巨人隊的台灣右投鄧愷威，確定再次升上大聯盟，且將扛起初先發，今天凌晨四點出戰大都會隊，同場較勁日籍強投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。