MLB／「賽道經典賽」跨界賽車場 打1局因雨延賽
美國職棒大聯盟MLB把賽事搬到賽車場的「賽道經典賽」（Speedway Classic）今天在田納西州布里斯托賽車場舉行，但比賽才打到1局下就因暴雨暫停，將延至明天繼續進行。
法新社報導，這場特殊比賽在布里斯托賽車場（Bristol Motor Speedway）改造的棒球場上舉行，門票售出超過8萬5000張，有望創下大聯盟單場例行賽進場人數紀錄。
比賽暫停時，辛辛那提紅人以1比0領先亞特蘭大勇士。
大聯盟球場事務部門的高級副總裁希爾（MichaelHill）表示：「我們將暫停今晚的比賽，明天再來。」
「賽道經典賽」因雨延賽，但不確定明天的現場能否重現今天賽前特殊氛圍。
這場比賽觀眾人數可望打破1954年紐約洋基對陣克里夫蘭印地安人的舊紀錄，當年在克里夫蘭體育場（Cleveland Stadium）有8萬4587人進場觀賽。
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