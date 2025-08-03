MLB／鄧愷威自評表現說失望 巨人教頭預告還有下次先發

鄧愷威重返大聯盟，今天演出初先發，面對大都會隊投3.1局失5分，包括挨了阿隆索（Pete Alonso）的三分砲，他賽後對自己的表現直言失望、沮喪，總教練梅爾文（Bob Melvin）則表示，鄧愷威預計還有一次先發機會。

鄧愷威去年在大聯盟登板4場都是後援，今天首度以先發投手之姿站上大聯盟投手丘，成為史上台將第6人，跟進曹錦輝、王建民、郭泓志、陳偉殷、曾仁和的行列。

鄧愷威首局就遭遇重傷害，球數2好1壞時，94哩直球被阿隆索轟出428英尺中外野方向三分砲3分砲，一開賽就以0：3落後；鄧愷威第2、3局未失分，4局下面對首名打者穆林斯（Cedric Mullins）被揮出安打，隨後盜上二壘，再保送貝提（Brett Baty）被換下場，接手的蓋吉（Matt Gage）被連敲兩安，失兩分都算在鄧愷威身上，大都會以5：4逆轉後未再被追平，終場以12：6分出高下，鄧愷威承擔敗投。

鄧愷威表示，自己一開賽有點緊張，是在挨了阿隆索的三分砲後才安定下來。評價自己表現，他說：「有點失望和沮喪吧！我沒有把局面穩定下來，在第一局就掉分，最終導致球隊輸球。」

梅爾文表示，鄧愷威在第一局遇到麻煩，但接下來幾局就好多了。決定在第4局換投，他表示，計畫是讓鄧愷威面對打線兩輪，當時進入第三輪前段棒次左打，因此決定換投，雖然今天鄧愷威的先發局數沒能拉長，也掉了一些分數，但還是有看到一些正面訊息。

梅爾文表示，由於路普（Landen Roupp）仍在傷兵名單，鄧愷威預計還會有1場先發機會。

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