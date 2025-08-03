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MLB／鄧愷威不敵大都會吞生涯首敗 台灣投手連6季未奪勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
旅美投手鄧愷威。 美聯社
旅美投手鄧愷威。 美聯社

旅美投手鄧愷威重返大聯盟，首次扛起先發任務，今天在客場對大都會隊投3.1局失5分，1局下被阿隆索（Pete Alonso）轟出3分砲成為致命傷，巨人終場6：12落敗，鄧愷威也吞下生涯首敗。

鄧愷威去年4月1日登上大聯盟，4月20日最後一次亮相，菜鳥球季出賽4場都是中繼身分，直到今天才有機會回到大聯盟戰場，也是近7年首位登板先發的台灣投手，不過投不滿4局退場，追平個人單場最多失分紀錄。

巨人作客大都會主場花旗球場進行3連戰第2戰，鄧愷威1局下面對前兩名打者尼莫（Brandon Nimmo）、林多（Francisco Lindor）分別投出觸身球、四壞球保送，接著三振索托（Juan Soto）拿到第1個出局數，但被阿隆索（Pete Alonso）轟出中外野方向428英尺3分砲，投完前4名打者就以0：3落後。

巨人打線面對大都會先發投手千賀滉大，2局上靠施密特（Casey Schmitt）二壘打帶動攻勢攻下1分，3局上史密斯（Dominic Smith）兩分砲追平比數，4局上李政厚揮出二壘打，再靠麥克雷（Grant McCray）安打攻下1分，反以4：3超前。

鄧愷威第2、3局未失分，4局下面對首名打者穆林斯（Cedric Mullins）被揮出安打，解決1人次後被他盜上二壘，再保送貝提（Brett Baty）被換下場；巨人第2任投手蓋吉（Matt Gage）登板後，被尼莫、林多連續揮出安打，失兩分都算在鄧愷威身上，遭大都會5：4超前。

巨人牛棚不振，6到8局被攻下7分，尼莫、林多打完全場各有3支安打，聯手攻下7分打點；大都會終止4連敗，但千賀投4局失4分退場，挑戰本季第8勝無關勝敗。

鄧愷威用67球（44顆好球）完成3.1局任務，被揮出4支安打，包括阿隆索本季第24轟，出現3次保送（另有1次觸身球）、投出4次三振，失5分全是自責分，生涯合計出賽5場投14.1局失17分，被揮出19支安打有3支全壘打，防禦率達10.67。

台灣投手歷年在大聯盟151勝115敗，王建民68勝最多，接著是陳偉殷59勝、郭泓志13勝，最近一勝是王維中在2019年9月7日奪下，當時效力海盜隊，對紅雀隊後援0.2局無失分奪勝；最近先發勝則是陳偉殷，2018年9月2日效力馬林魚隊時，對藍鳥隊投8局失1分，優質表現奪勝。

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鄧愷威 大都會

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