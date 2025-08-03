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MLB／大谷翔平連6戰未開轟 史奈爾復出被迪亞茲雙響砲吞敗

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
道奇隊左投史奈爾傷癒復出。 美聯社
道奇隊左投史奈爾傷癒復出。 美聯社

道奇隊左投史奈爾（Blake Snell）今天傷癒復出，面對光芒隊首名打者迪亞茲（Yandy Diaz）就挨轟，還被他轟出雙響砲，大谷翔平4打數1安打、吞下3次三振，道奇終場0：4落敗。

史奈爾2018、23年分別在光芒、教士隊奪下塞揚獎，今年和道奇簽下5年1億8200萬美元合約，開季只投兩場就因肩傷休兵，最近在小聯盟投了4場復健賽後，相隔4個月重返大聯盟，投5局失3分吞下本季首敗（1勝1敗、防禦率3.21）。

史奈爾今天用86球完成5局任務，被揮出5支安打、失3分，投出8次三振，1局下被迪亞茲轟出陽春砲，3局下再次交手又被揮出兩分砲，成為敗投主因。

光芒全場攻下4分都靠全壘打，迪亞茲締造雙響砲紀錄，生涯第900支安打出爐，本季也達20轟，6局下卡米奈羅（Junior Caminero）再從道奇第2任投手崔爾（Jack Dreyer）的手中揮出陽春砲，一路保持領先到比賽結束。

光芒4名投手只被揮出6支安打、聯手投出11次三振，拉斯穆森（Drew Rasmussen）先發5.1局被4安、送出6K，奪下本季第9勝，光芒終止4連敗。

大谷連續6場比賽未開轟，本季38轟仍居國聯全壘打王，得101分更在大聯盟排名第1；兩隊明天進行3連戰最後一戰，道奇推出山本由伸登板先發，挑戰本季第10勝。

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