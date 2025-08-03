鄧愷威返大聯盟扛初先發 台將第六人

效力美國職棒舊金山巨人隊的台灣右投鄧愷威，確定再次升上大聯盟，且將扛起初先發，今天凌晨四點出戰大都會隊，同場較勁日籍強投千賀滉大，相隔近七年再有台灣選手在大聯盟擔綱先發投手。

廿六歲的鄧愷威可能升上大聯盟先發消息傳了許久，上一回最終落空，這一回終於成真，鄧愷威繼去年五月卅一日後再升大聯盟。他去年以長中繼的角色在大聯盟出賽四場，合計十一局，被敲十五安打、失十二分都是責失，防禦率九點八二，這回是首度先發。

鄧愷威近期在三Ａ穩定的表現進入了球隊的視線，他在七月投十七點一局送出卅一次三振，防禦率○點五二、每局被上壘率○點八一，總教練梅爾文表示，「他能攻擊好球帶，直球控制力進步很多，變化球球威則是一直都很棒，他能用變化球搶好球，取得球數領先。」

鄧愷威從美國時間七月十三日後就沒有先發過，罕見調度引起揣測，先前已被傳過一次可能升上大聯盟，最終落空。梅爾文證實，當時鄧愷威確實也是考慮人選之一，只是球隊最終是選了其他人。

過去僅有五位台灣投手在大聯盟層級先發出賽，分別是曹錦輝、王建民、郭泓志、陳偉殷、曾仁和，前一次已要追溯到二○一八年九月廿六日，由陳偉殷先發，鄧愷威在今天一戰成為史上第六人。

鄧愷威也是二○二三年世界棒球經典賽中華隊班底，王建民當時擔任投手教練，看鄧愷威的投球特色，認為他的穩定性若能提升，打者並不好打，「他的出手角度、滑球，都很有壓迫性。」

自己曾在大聯盟卡位固定輪值，王建民以過來人身分給予建議，他說剛上去先發，心情上當然很緊張，「每一場上去都會想是考試，自己會想做到教練想要的東西，有機會就想辦法把握，想著如何待久一點，不要把機會再讓出。」

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