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MLB／不畏教士「軍備競賽」 道奇教頭淡定：我們是最強的

聯合新聞網／ 綜合外電報導
道奇主帥羅伯茲(左)與大谷翔平。 法新社
道奇主帥羅伯茲(左)與大谷翔平。 法新社

儘管同區宿敵聖地牙哥教士在交易截止日前夕大動作補強，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）依然保持沉著，強調對球隊的信心絲毫未動搖。

教士隊在731大限前大展拳腳，一口氣引進多達8名新援，包括擁有165公里火球的運動家右投米勒（Mason Miller）、金鶯重砲手歐赫恩（Ryan O'Hearn）以及強打外野手勞瑞亞諾（Ramón Laureano）等人，明顯劍指國聯西區王座，全力挑戰道奇。

相較之下，道奇隊並未進行任何轟動交易，僅送走外野手奧特曼（James Outman）與投手梅伊（Dustin May），換取雙城救援投手布洛克・史都華（Brock Stewart，33歲）與國民外野手柯爾（Alex Call，30歲）等戰力補充，操作相對保守。

對於教士「一步步逼近」且目前已將勝差縮小至3場的情勢，羅伯茲表示：「我沒有太在意這些。其他球隊進行補強是理所當然的事，我們也正處於競爭中。我們擁有一支很穩定的核心陣容，還有幾位傷兵即將回歸，我們只需要打出屬於自己的比賽。」

羅伯茲補充道：「這可能聽起來有些平淡，但我真心認為我們是最強的隊伍。」

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教練 梅伊 洛克 運動 奧特曼

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