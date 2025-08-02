MLB／鄧愷威大聯盟初先發 過來人王建民給建議：別讓出機會

效力巨人隊的26歲台灣右投鄧愷威，確定再次升上大聯盟，且將首次扛起先發任務在明天凌晨4點出戰大都會隊，大聯盟生涯126次先發經驗的王建民點出鄧愷威的優勢，也希望他能把握住機會站穩位置。

鄧愷威在2023年世界棒球經典賽加入中華隊，當時王建民是教練團成員，兩人因此有交集，王建民指出，鄧愷威的穩定度提升之後，打者會很不好打，「他的出手角度、滑球，都很有壓迫性。」

回顧自己在大聯盟的先發經驗，王建民認為，剛上去先發，心情上當然很緊張，「每一場上去都會想是考試，自己會想做到教練想要的東西。」

鄧愷威去年是以長中繼的角色在大聯盟出賽4場，這次改當先發是台灣史上第6人，前一次已經是2502天前、2018年9月26日的陳偉殷，王建民也認為，台灣選手能在大聯盟先發的經驗很難得，「有機會就想辦法把握，想著如何待久一點，不要把機會再讓出。」

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