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MLB／開箱新牛棚卻變「炸裂秀」 布恩：不是我們希望的劇本

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基教頭布恩沒想到3名新牛棚開箱日卻成「點火秀」炸掉領先。 美聯社
洋基教頭布恩沒想到3名新牛棚開箱日卻成「點火秀」炸掉領先。 美聯社

交易大限後第一天洋基立刻開箱「全新牛棚」，可惜殘酷的是其實和「舊牛棚」差不多！

洋基隊於731交易大限大刀闊斧補進三名牛棚投手，今天卻眼睜睜看著這三人轉隊初登板聯手「點火」，被馬林魚9局下說再見，以12：13吞下一場痛苦又震撼的敗仗，搞砸應該穩穩到手的4連勝。

柏德與貝德納是在周五深夜一起搭紅眼班機從丹佛飛抵邁阿密，早上6:45抵達，兩人接力「炸掉」第七局的9：4領先。「我們打線今晚真的打得很好，大家很拼」，柏德說：「我們投手必須做好自己該做的，尤其是我，這場應該要拿下來的。」

貝德納是在柏德挨滿貫砲後登場，雖然一開始順利抓到第二個出局數，但接著被薩諾哈（Javier Sanoja）敲出追平的陽春砲，他本季出賽91場僅有1支全壘打，棒球之神讓卻讓他在今天上演單場雙響砲。貝德納接著又被連續安打讓馬林魚10：9反超，儘管在第八局回穩無失分，對於轉隊首秀仍自責表示：「這絕對稱不上理想開局。」

洋基9局上再度占據上風，換杜瓦9局下把關12：10領先，又是安打、保送堆壘，艾德華斯（Xavier Edwards）在一、二壘有人擊出右邊方向滾地安打，同樣是新加入的右外野手卡波雷拉（Jose Caballero）接球卻讓這球滾到後面，馬林魚跑回2分追平，打者也站上三壘，洋基啟用5人內野，拉米瑞茲（Agustín Ramírez）這球打在捕手面前落地，仍來不及擋下馬林魚跑回再見分。

「我感覺那一瞬間眼睛離開球了，很可惜最終沒有照我們想的那樣發展」，卡波雷拉賽後透過翻譯表示。

根據洋基官網指出，這是自1973年以來，洋基隊首次在正規9局得分超過12分卻輸球收場。就連轉播席上的歐尼爾（Paul O’Neill）與球評麥凱伊（Michael Kay）也無法為眼前的一切找藉口或包裝。 「麥可，有時你會覺得這一切根本是編不出來的劇情」，歐尼爾說道：「簡單的球漏掉、安打不斷、跑者狂奔……就像一場少棒比賽在我們眼前上演。」

凱伊則接著補充：「保羅，這整場比賽給人的感覺就像一場惡夢，你怎麼樣都醒不過來。」

總教練布恩（Aaron Boone）今天意圖讓威廉斯（Devin Williams）、韋弗（Luke Weaver）與希爾（Tim Hill）這幾位近期出賽頻繁的牛棚輪休，但柏德、貝德納與多瓦爾這三位新牛棚戰力卻聯手在2.1局內丟掉9分（其中7分責失），讓洋基錯失拉近與分區第一藍鳥隊的機會，仍落後3.5場。

「這不是我們希望的劇本，但這些人都有非常強的實力」，布恩說：「這不是他們第一次有狀況，我們完全相信他們明天就會調整回來！」

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洋基 馬林魚

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