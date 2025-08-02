MLB／爐主洛磯落後9分逆轉海盜！單日3場超級煙火秀 95年來首見

全大聯盟戰績最差的洛磯隊在今天主場對海盜的比賽上演史詩級的超級逆轉秀，在首局就陷入0比9的落後情況下，甚至一度落後15分之多；沒想到洛磯隊展現韌性，一路猛追比分，最終在9局下狂灌5分，包含多伊爾（Brenton Doyle）再見兩分砲，硬是以17比16氣走海盜。

「老實說，我幾乎說不出話來，真的很難用言語形容，」多伊爾賽後激動地表示，「我為這支球隊、這個休息室裡的每一位隊友感到驕傲，我們從不放棄。天啊，這真是一場太不可思議的勝利！」

數據統計顯示，洛磯成為大聯盟史上第6支在首局落後9分以上仍逆轉勝出的球隊，上一次是2006年的克里夫蘭守護者。此外，洛磯也是自2008年波士頓紅襪以19比17擊敗德州遊騎兵以來，首支在失分超過15分下仍能奪勝的球隊。

「首局就被打爆9分，真的很難逆轉，但我們始終保持能量，繼續戰鬥。這真是場驚人的比賽！」多伊爾說。

BRENTON DOYLE pic.twitter.com/Mv8cTIUcXx — Colorado Rockies (@Rockies) 2025年8月2日

比賽開局，洛磯先發投手森薩泰拉（Antonio Senzatela）遭遇大亂流，僅投0.1局就被敲7支安打、失8分退場。海盜靠著克魯茲（Oneil Cruz）本季第18轟、職業生涯第2支滿貫砲，以及麥卡臣（Andrew McCutchen）擊出的本季第11支全壘打（三分砲），首局就灌進9分，創下132年來僅第二次「單局10安含滿貫及三分砲」的紀錄。第一次發生是在1893年。

洛磯雖早早落後，但展現強韌鬥志。新秀費南德茲（Yanquiel Fernández）在第八局轟出生涯首支全壘打（兩分砲），為反攻點燃希望。

第9局落後4分時，古德曼（Hunter Goodman）先擊出本季第20轟的陽春砲，貝克（Jordan Beck）選到四壞保送後，由新秀伯納貝爾（Warming Bernabel）敲出生涯首支三壘安打送回分數。接著艾斯特拉達（Thairo Estrada）補上關鍵適時安打，追到一分差。壓軸由多伊爾（Brenton Doyle）轟出再見兩分砲，完成震撼全場的逆轉勝。

今天大聯盟多場比賽可說是砲火猛烈，不只是洛磯和海盜的煙火秀，邁阿密馬林魚與紐約洋基之戰，馬林魚從0比6落後到最終以13比12再見安打逆轉勝出；密爾瓦基釀酒人則是敲出25支安打，16比9擊敗華盛頓國民。釀酒人成為1939年洋基以來，首支單季在4個不同客場至少都轟下16分的球隊。

根據《OptaStats》統計，自1901年以來，單日3場比賽雙方合計得分破25僅出現過兩次，上一次已經要追溯到1930年6月23日。

商品推薦