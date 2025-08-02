MLB／洋基認賠釋出史卓曼 布恩送暖：會想一輩子保持連繫

由於小將希爾（Luis Gil）即將歸隊，先發輪值變得擁擠，洋基今天決定認賠釋出史卓曼（Marcus Stroman），結束這位老將在布朗克斯的兩年時光，而昨日面對光芒成為他身披洋基戰袍的最後一場比賽。

「這是個艱難的決定」，總教練布恩（Aaron Boone）表示，「外界對史卓曼的印象，和我們這幾年相處下來的感受完全不同。他是一個極具競爭心的好隊友…我覺得他是那種我會想一輩子保持聯繫的人。」

史卓曼本季出賽9場，戰績3勝2敗，防禦率6.23。他昨天對光芒先發主投5局丟4分拿下本季第3勝，洋基原本可以讓他繼續留在輪值中，但這樣做會壓縮到兩位潛力年輕右投萊特勒（Cam Schlittler）與華倫（Will Warren）的空間，儘管兩人都還有下放選項，但就表現來說，很顯然他們才是洋基衝刺季後賽的重要戰力。

26歲的華倫本季在大聯盟出賽23場，戰績6勝5敗、防禦率4.64；24歲的萊特勒則出賽3場，已經投出本季洋基投手最快球速、球威十足。「我們認為華倫與萊特勒都已準備好成為輪值固定成員」，教頭布恩表示。

此外，左投亞布羅（Ryan Yarbrough）目前正從右腹斜肌拉傷中復健，有望在本月稍後回歸，無論擔任先發或中繼投手都給洋基更多彈性。

洋基在交易大限前大舉補強牛棚，換來貝德納（David Bednar）、杜瓦（Camilo Doval）兩名終結者與三振率極高的柏德（Jake Bird）。總管凱許曼坦言原本希望做得更多，首要目標是馬林魚「魚王」艾坎塔拉（Sandy Alcantara），「我們確實對許多先發投手敲了門，但最終無法達成交易」。

儘管追求先發投手失敗，洋基最終還是在大限截止日隔天釋出史卓曼，仍須支付他本季剩餘約500萬美元的薪資。

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