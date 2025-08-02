MLB／巨人近25年來交易大限首次當賣家 總裁波西解釋原因

巨人隊在明星賽後過去這兩周的表現，可說是糟糕到難以置信，直到今天以4：3擊敗大都會才終止6連敗，過去15場狂輸12場，但對本季剛上任的棒球營運總裁波西（Buster Posey）來說，這場景其實並不陌生，因此讓他在交易大限前按下「重組」開關當起賣家。

波西曾是2016年那支巨人隊的核心球星之一，當年球隊在明星週後打出1勝7敗的慘烈成績。那次崩盤導致球隊震撼地將杜菲（Matt Duffy）交易換來摩爾（Matt Moore），但當時還有一個關鍵不同點——2016年巨人隊在上半季大多時間是全聯盟戰績最佳的隊伍，靠著前期積累的勝場，即使低潮仍然在交易截止日當天保有國聯西區第一、且高達17場的勝率優勢。

但今年這支球隊在短短三週前勝比敗還多9場，如今卻一路崩跌。在交易截止日前一天，巨人隊戰績甚至跌破五成，而這也讓波西不得不咬牙做出一個艱難決定——選擇「賣出」戰力。這是自25年前搬進甲骨文球場（Oracle Park）以來，球隊幾乎從未採取過的操作方向。

「我們原本希望處在可以補強的位置。不幸的是，根據我們的表現，我們必須做出選擇，嘗試引進一些我們認為對未來有幫助的年輕天賦，」現任棒球營運總裁波西說。

巨人隊最終送走了終結者杜瓦（Camilo Doval）與牛棚主力羅傑斯（Tyler Rogers），還有外野手亞澤姆斯基（Mike Yastrzemski）。如今僅剩投手韋伯（Logan Webb）與老將弗洛瑞斯（Wilmer Flores）是陣中唯二與波西當過隊友的球員，也是巨上一次打進季後賽（2021年）僅存的成員。

事實上巨人原本盼能補進先發投手並在下半季發起反攻，但就在被海盜隊橫掃的同時，管理層終於做出決定，轉向清空陣容、放眼未來。波西表示，球隊並沒有在某個特定時刻正式「舉白旗」，而是隨著時間推進，情勢漸漸變得明朗——該做出改變了。

「我想這是過去一個月我們的表現，以及明星賽後打得有多糟，我們認為現在是時候找回一些能在未來幫助我們的球員了」。

儘管如此，波西仍保留了瑞伊（Robbie Ray）、韋蘭德（Justin Verlander）兩名先發老將。談到瑞伊，波西說除非有球隊開出極具吸引力的報價，否則不會動他，而事實上沒有任何球隊達到那個門檻。至於韋蘭德 ，波西則從未主動去詢問他是否想要在其他地方繼續追逐300勝的里程碑。

杜瓦與羅傑斯的離隊讓原本的第八、第九局主力投手全數消失。目前預計由羅德里奎茲（Randy Rodriguez）接任終結者，某種程度上這甚至可能是升級，但不可否認的是：巨人本季表現最穩定的單位已被拆解。

自2022年以來，這兩名右投在國聯登板次數分別排名第一與第三。而亞澤姆斯基則是前總裁薩迪（Farhan Zaidi）任內最成功的操作之一，他直到28歲才登上大聯盟，但最終為巨人出賽790場，連續七季WAR值達2以上。

透過這波交易送走這三人，波西釋放出一個訊號——這並不是他上任前願意做出的選擇。僅僅「維持在五成勝率附近」並不足夠，是時候進行大幅改變，然後開始清理重建了。

「我們現在看起來已經不是開季時的那支球隊」，波西說：「開季時我們強調基本功，球賽打得很乾淨。而現在，我們整個風格已經徹底走樣。我們必須重新找回那種比賽方式，那種球風。」

「失去羅傑斯、杜瓦和亞澤姆斯基這樣的老將，的確會對球隊產生影響，但我們仍相信目前這批球員，應該能打出比過去一個月更好的表現。」

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