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MLB／洋基大採購大失敗 新同學自介演3牛棚失9分、1野手要命失誤

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基今天一口氣「開箱」3位牛棚戰力，結果三人完全不給面子聯手丟9分，害洋基最後慘遭逆轉。 美聯社
洋基今天一口氣「開箱」3位牛棚戰力，結果三人完全不給面子聯手丟9分，害洋基最後慘遭逆轉。 美聯社

洋基隊在交易大限前大採購，今天一口氣「開箱」3位牛棚戰力，結果柏德（Jake Bird）、貝德納（David Bednar）、杜瓦（Camilo Doval）合力丟掉9分，同樣交易換來的卡波雷拉（Jose Caballero）更在9局下發生要命失誤，聯手「害」洋基歷經一場大亂鬥以12：13輸給馬林魚隊。

洋基今天由洛登（Carlos Rodón）先發4.2局失4分，雖送出9次三振，但也有5次保送，洋基此役先握有6：0的優勢，馬林魚從5局下沙諾哈（Javier Sanoja）兩分砲狙擊洛登展開反撲，單局攻下4分。

面對馬林魚的追擊，洋基7局上靠葛里斯漢（Trent Grisham）三分砲擴大為9：4領先，以為勝券在握的比賽，就從新同學逐一登板自我介紹開始崩盤，柏德7局下上場，因為2安打、1保送堆成滿壘，再被史托維斯（Kyle Stowers）掃出滿貫砲。

貝德納接手柏德投不完的第7局，在這局面對6人次，被敲4安打、再失2分，包括沙諾哈的陽春砲，續投8局下則是三上三下，最終投1.2局失2分。

洋基9局上再度占據上風，這回換上杜瓦9局下把關12：10領先，又是安打、保送堆壘，艾德華斯（Xavier Edwards）在一、二壘有人擊出右邊方向滾地安打，右外野手卡波雷拉接球卻讓這球滾到後面，馬林魚跑回2分追平，打者也站上三壘，洋基啟用5人內野，拉米瑞茲（Agustín Ramírez）這球打在捕手面前落地，仍來不及擋下馬林魚跑回再見分。

洋基3位透過交易補強的牛棚戰力，同場解鎖「洋基生涯」初登板，合計投2.1局被敲9安打、失9分（責失7分）。卡波雷拉9局上代跑，盜壘成功，並跑回超前分，但9局下也發生要命失誤。

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洋基 馬林魚

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