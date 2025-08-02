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MLB／重返大聯盟改披66號！鄧愷威6月超狂贏得首度先發機會

聯合新聞網／ 綜合外電報導
台灣旅美右投鄧愷威迎接生涯首次大聯盟先發。 美聯社
台灣旅美右投鄧愷威迎接生涯首次大聯盟先發。 美聯社

效力舊金山巨人的台灣旅美右投鄧愷威正式重返大聯盟，同時球團更宣布他將於明日（台灣時間3日）先發對戰紐約大都會，迎接生涯首次大聯盟先發，將和日籍強投千賀滉大正面交鋒。

這也是鄧愷威繼2024年首次升上大聯盟後，再度登上大聯盟舞台，也是史上第6位先發主投的台灣球員。

鄧愷威1998年出生於台中市，從力行國小開始接觸棒球，隨後就讀西苑高中與高苑工商，並於2017年高中畢業後與明尼蘇達雙城簽約，簽約金為50萬美元，開啟旅美生涯。鄧愷威具備超過95英哩的球速與不錯的滑球，在小聯盟3年累積奪下475次三振。

2019年，鄧愷威在一筆交易中從雙城轉至巨人，逐步於小聯盟體系扎根成長。2024年3月底，鄧愷威首次被巨人升上大聯盟，成為台灣史上第17位登上大聯盟的球員。他在4月1日初登板對聖地牙哥教士中繼3局，雖投出3次三振但也失3分，最終4場出賽防禦率高達9.82，之後被下放至3A調整。

今年鄧愷威在3A表現持續加溫，25場出賽總計54局投出86次三振、防禦率3.67、被打擊率僅1成94。特別是在6月底轉任先發後，鄧愷威更是大放異彩，4場先發投了19.2局僅失2分，其中僅1分責失，狂飆35次三振、防禦率僅0.46，迅速重回美媒關注焦點。

巨人隊在季中交易期限調整投手戰力後，終於在8月2日再度將鄧愷威拉回大聯盟，並直接安排他於3日對戰大都會先發登板。此戰也將是鄧愷威大聯盟生涯首次先發，也是相隔2502天之後再度有台灣投手在大聯盟先發，上一位先發是2018年9月的陳偉殷。

值得一提的是，鄧愷威此次重返大聯盟將改穿背號66號，原本的70號已被從大都會交易至巨人的投手布托（Jose Butto）使用。

鄧愷威也曾代表台灣出征2023年世界棒球經典賽，雖初登板表現不佳引發批評，但他並未氣餒，持續在小聯盟精進自己，如今再度迎來挑戰大聯盟的機會，備受台灣球迷期待。

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舞台 紐約 舊金山 台中市

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