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MLB／瘋狂出清10主力有原因 雙城將自己上架拍賣

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
清空薪資的雙城隊，下個交易對象是自已！ 法新社
清空薪資的雙城隊，下個交易對象是自已！ 法新社

大聯盟交易大限前積極送走球員、清空薪資的雙城隊，下個交易對象是自已。根據《Front Office Sports》報導，雙城出售一事已有進展，預計在接下來幾周內會發生。

波拉德（Pohlad）家族自1984年開始經營雙城，去年10月將球隊掛牌出售，提出的要價為17億美元，而雙城在今年3月的估值為15億美元；有意收購者對於開價過高及球隊負債累累感到卻步，截至今年3月，球隊的債務約為4.25億美元。

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）在明星賽時被問及雙城出售案時透露，這筆交易會發生，只需要耐心等待重組。

根據《Front Office Sports》報導，目前「出售雙城」一事已有實質進展，球隊在過去72小時內大幅削減數千萬美元薪資後，整體出售球隊的交易可能只剩下幾周的時間。

雙城近日出清大批主力球員，柯瑞亞（Carlos Correa）、杜蘭（Jhoan Duran）、貝德（Harrison Bader）、卡斯楚（Willi Castro）、法蘭斯（Ty France）、派達克（Chris Paddack）、史都華（Brock Stewart）、瓦蘭德（Louie Varland）、賈克斯（Griffin Jax）、庫倫（Danny Coulombe）都在本周被交易出去。

雙城一共交易掉原本26人名單中的10人，而且柯瑞亞的交易就是為了減少薪資，雙城支付其合約剩餘1.04億美元中的3300萬美元，換來1A左投米庫爾斯基（Matt Mikulski）。

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雙城 柯瑞亞 大聯盟

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