MLB／大谷內野安打同時襲擊空路陸路 克蕭6局好投封鎖光芒

道奇隊資深左投克蕭（Clayton Kershaw）面對光芒隊演出6局壓制，大谷翔平雙安，包括一支同時襲擊空路、陸路的魔幻安打，道奇終場以5：0完封光芒，在這波3連戰旗開得勝。

克蕭先發6局共用88球，僅被敲5安打、無失分，取得本季第5勝、生涯第217勝。羅布雷斯基（Justin Wrobleski）負責最後3局，僅被光芒敲出1安打、無失分，拿下救援成功。

道奇打線在首局就有攻勢，大谷保送、史密斯（Will Smith）二壘打之後，弗里曼（Freddie Freeman）二壘打送回兩位隊友；4局上康佛托（Michael Conforto）、艾德曼（Tommy Edman）敲安後，弗里蘭（Alex Freeland）安打、貝茲（Mookie Betts）高飛犧牲打各帶1分打點；弗里曼第5局再敲陽春砲，道奇擴大為5：0領先。

大谷翔平雙安，包括一支同時襲擊空路、陸路的魔幻斷棒安打。 路透

大谷翔平此役4打數敲出2安打、吞下2K，另靠1次保送上壘，他在第3局的出棒伴隨著清脆的斷棒聲，斷棒走空路、小白球走陸路，都往二壘手洛伊（Brandon Lowe）的方向而去，而洛伊警戒著還在空中的球棒，無法冒險衝搶撿球，讓大谷跑出一支內野安打。

大谷第4局再度打向右邊，洛伊碰了一下沒能攔住，讓這球滾到外野去，出現單場第2支安打。

I’ve never heard this sound on a baseball field before lol pic.twitter.com/27fW1kiY3h — annoying ohtani fan (@owndodgerhaters) 2025年8月2日

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