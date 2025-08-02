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MLB／大谷右臀抽筋無礙 7日先發羅伯茲看好投滿4局
道奇隊日本球星大谷翔平上一次登板時，因為右臀抽筋在第4局突然退場，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天受訪時表示，不會影響他的下一場登板，時間也安排好在8月6日（台灣時間7日）對上紅雀隊。
大谷翔平是在美國時間7月30日對紅人隊的比賽中以投打二刀流之姿出賽，原訂投完4局卻提前退場，當時球團表示是抽筋，大谷賽後受訪時也透露：「昨天和今天都有點脫水的情況。」
羅伯茲今天受訪時強調，大谷並無大礙，下一場的登板預計安排在8月6日，「今天跟他稍微聊了一下，他的狀態不錯，預計會投四局。」
由於這次是回到道奇隊主場出賽，羅伯茲認為：「這次不會是在高濕度下投球，而且有七天的休息時間。所以我不認為他會像上次一樣提前退場。」
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