聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／是真的！鄧愷威3日初先發對大都會 巨人教頭注意到他的進步
效力巨人隊的26歲台灣右投鄧愷威，確定再次升上大聯盟，且將扛起初先發，他將在明天凌晨4點出戰大都會隊，同場較勁日籍強投千賀滉大。
鄧愷威可能升上大聯盟先發消息傳了許久，上一回最終落空，這一回成為真實，官網今天正式公布此戰先發投手，證實鄧愷威將繼去年5月31日後再升大聯盟。他去年以長中繼的角色在大聯盟出賽4場，合計11局，被敲15安打、失12分都是責失，防禦率9.82，這回是首度先發。
鄧愷威近期在3A穩定的表現進入球隊視線，他在7月17.1局送出31次三振，防禦率0.52、每局被上壘率0.81、被打擊率0.119，總教練梅爾文（Bob Melvin）表示，「他能攻擊好球帶，直球控制力進步很多，變化球球威則是一直都很很棒，他能用變化球搶好球，取得球數領先。」
鄧愷威從美國時間7月13日後就沒有先發過，先前已被傳過一次可能先發，最終落空。梅爾文證實，當時鄧愷威確實也是考慮升上大聯盟的人選之一，只是球隊最終是選了惠森哈特（Carson Whisenhunt）。
同日升上大聯盟的麥克雷（Grant McCray）說，去年鄧愷威有辛苦的一年，「但今年他回來了，他的球威看起來相當出色，老實說，在中外野看他投球很有意思。」
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言