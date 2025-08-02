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MLB／是真的！鄧愷威3日初先發對大都會 巨人教頭注意到他的進步

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台灣右投鄧愷威，確定再次升上大聯盟，且將扛起初先發，他將在明天凌晨4點出戰大都會隊。 路透
台灣右投鄧愷威，確定再次升上大聯盟，且將扛起初先發，他將在明天凌晨4點出戰大都會隊。 路透

效力巨人隊的26歲台灣右投鄧愷威，確定再次升上大聯盟，且將扛起初先發，他將在明天凌晨4點出戰大都會隊，同場較勁日籍強投千賀滉大。

鄧愷威可能升上大聯盟先發消息傳了許久，上一回最終落空，這一回成為真實，官網今天正式公布此戰先發投手，證實鄧愷威將繼去年5月31日後再升大聯盟。他去年以長中繼的角色在大聯盟出賽4場，合計11局，被敲15安打、失12分都是責失，防禦率9.82，這回是首度先發。

鄧愷威近期在3A穩定的表現進入球隊視線，他在7月17.1局送出31次三振，防禦率0.52、每局被上壘率0.81、被打擊率0.119，總教練梅爾文（Bob Melvin）表示，「他能攻擊好球帶，直球控制力進步很多，變化球球威則是一直都很很棒，他能用變化球搶好球，取得球數領先。」

鄧愷威從美國時間7月13日後就沒有先發過，先前已被傳過一次可能先發，最終落空。梅爾文證實，當時鄧愷威確實也是考慮升上大聯盟的人選之一，只是球隊最終是選了惠森哈特（Carson Whisenhunt）。

同日升上大聯盟的麥克雷（Grant McCray）說，去年鄧愷威有辛苦的一年，「但今年他回來了，他的球威看起來相當出色，老實說，在中外野看他投球很有意思。」

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鄧愷威 大聯盟 大都會

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