MLB／相隔2502天！鄧愷威迎大聯盟首次先發 台灣投手第6人

台灣旅美右投鄧愷威將於台灣時間3日迎來生涯首次大聯盟先發登板，代表舊金山巨人隊出戰紐約大都會，這不僅是他生涯的重要里程碑，更成為台灣史上第6位在大聯盟先發主投的選手。

上一次有台灣投手在大聯盟擔任先發，已經要追溯到2502天前的陳偉殷。陳偉殷是在2018年9月26日代表邁阿密馬林魚，在客場對戰華盛頓國民，主投4局失5分，其中4分為責失分。

回顧過往，在大聯盟有先發紀錄的台灣投手如下：

陳偉殷：生涯共先發170場，排名台灣球員第1，最後一次先發為2018年9月26日代表邁阿密馬林魚對華盛頓國民，主投4局失5分。 王建民：生涯共先發126場，排名台灣球員第2，最後一次先發為2013年8月24日代表多倫多藍鳥對休士頓太空人，主投3局失5分。 郭泓志：生涯14場先發，最後一次是在2008年。 曹錦輝：生涯8場先發，最後一次為2003年。 曾仁和：2場先發，最後一次出賽為2018年5月8日，當時效力芝加哥小熊隊，對手是邁阿密馬林魚。

鄧愷威是在2024年3月30日首次登上大聯盟主投，當時他是在面對聖地牙哥教士的比賽中登板，中繼3局，投出3次三振，因保送與安打掉3分。該季鄧愷威一共出賽4場，累計投11局，被敲出15支安打，防禦率為9.82。

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