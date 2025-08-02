MLB／鄧愷威重返大聯盟 3日先發對決大都會千賀滉大

效力美國職棒舊金山巨人的台灣旅美投手鄧愷威，今天出現在巨人作客紐約大都會的比賽現場，賽前球隊宣布將他升上大聯盟，他預定在美東時間8月2日的比賽擔任先發，對上大都會日籍投手千賀滉大。

美國職棒大聯盟MLB舊金山巨人在最近的交易截止日前出清多名投手，鄧愷威昨天再度臨時被取消原定在3A的先發出賽，即傳出他很有可能自小聯盟升上大聯盟。

巨人今天客場出戰紐約大都會，賽前，舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）資深棒球線記者施萊瑟（Susan Slusser）在社群平台X上PO文指出，鄧愷威現身大都會球場，隨後再發文表示，他將於明天擔任先發。

巨人賽前正式宣布，將小聯盟3A右投手鄧愷威拉上大聯盟，鄧愷威也是明天比賽的預訂先發投手，根據官網，他將對上大都會日籍投手千賀滉大。

千賀滉大本季在大聯盟穩定出賽，目前戰績為7勝3敗。

26歲的鄧愷威去年曾升上大聯盟，在大聯盟4場比賽總共投了11局，被敲出15支安打，失掉12分，送出7次三振，另有8次四壞保送，每局被上壘率（WHIP）2.09。

去年，鄧愷威在大聯盟背號為70號，現在背號改為66號。

鄧愷威重新升上大聯盟，許多長期支持他的舊金山灣區僑胞十分振奮，期待再次看到他在球場上的好表現。

商品推薦