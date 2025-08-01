MLB／洋基新同學曾讓王牌柯爾氣到「搖手指」 布恩：跟他聊過

洋基隊今天與光芒隊比賽進行到一半時，將小聯盟外野手佩雷拉（Everson Pereira）交易至光芒，換來美聯盜壘王卡波雷拉（Jose Caballero），值得一提的是，他與洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）有仇。

柯爾曾在2023年對水手隊休息室「搖手指」挑釁，成為經典迷因。起因是當時效力水手的卡波雷拉玩球棒，且準備打擊時拖拉。柯爾故意往天空大暴投，下一球再霸氣三振並怒吼，還朝水手休息室搖手指。

Gerrit Cole was frustrated by Jose Caballero's antics between pitches. Cole responded by throwing his fastest pitch of the night, throwing another one over his head and then jawing at him after striking him out pic.twitter.com/9lFaMmhSTo — Jomboy Media (@JomboyMedia) 2023年6月21日

柯爾當時賽後解釋，對方教練先說垃圾話還搖手指，他才做出回應。被問到是否對卡波雷拉不滿，柯爾表示，「我只是配合他的比賽方式。」

柯爾本季已因傷報銷，洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天受訪時透露，有跟卡波雷拉聊過這件事，「我跟他說我們以前有交手過幾次，我很欣賞你的球風。我認為他有很多優點，他會是對我們很有幫助的球員，能做的事很多，能守的位置也很多，這樣的靈活性對球隊非常重要。」

卡波雷拉提到離開光芒到洋基，心情既難過又開心，「我現在有在洋基的絕佳機會，我一直都是洋基迷。」當被問最喜歡的球員，卡波雷拉笑回：「基特（Derek Jeter）。」

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