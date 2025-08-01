聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／洋基新同學曾讓王牌柯爾氣到「搖手指」 布恩：跟他聊過
洋基隊今天與光芒隊比賽進行到一半時，將小聯盟外野手佩雷拉（Everson Pereira）交易至光芒，換來美聯盜壘王卡波雷拉（Jose Caballero），值得一提的是，他與洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）有仇。
柯爾曾在2023年對水手隊休息室「搖手指」挑釁，成為經典迷因。起因是當時效力水手的卡波雷拉玩球棒，且準備打擊時拖拉。柯爾故意往天空大暴投，下一球再霸氣三振並怒吼，還朝水手休息室搖手指。
柯爾當時賽後解釋，對方教練先說垃圾話還搖手指，他才做出回應。被問到是否對卡波雷拉不滿，柯爾表示，「我只是配合他的比賽方式。」
柯爾本季已因傷報銷，洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天受訪時透露，有跟卡波雷拉聊過這件事，「我跟他說我們以前有交手過幾次，我很欣賞你的球風。我認為他有很多優點，他會是對我們很有幫助的球員，能做的事很多，能守的位置也很多，這樣的靈活性對球隊非常重要。」
卡波雷拉提到離開光芒到洋基，心情既難過又開心，「我現在有在洋基的絕佳機會，我一直都是洋基迷。」當被問最喜歡的球員，卡波雷拉笑回：「基特（Derek Jeter）。」
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言