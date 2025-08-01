快訊

人力在哪裡？颱風淹水國軍救災慢半拍 議員怒批：水退了才來擺拍

特別條例含「普發一萬」 賴清德總統公布這日前完成

川普關稅推遲生效，高關稅將衝擊美國人民生活

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／洋基新同學曾讓王牌柯爾氣到「搖手指」 布恩：跟他聊過

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基王牌投手柯爾搖手指。截圖自影片畫面
洋基王牌投手柯爾搖手指。截圖自影片畫面

洋基隊今天與光芒隊比賽進行到一半時，將小聯盟外野手佩雷拉（Everson Pereira）交易至光芒，換來美聯盜壘王卡波雷拉（Jose Caballero），值得一提的是，他與洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）有仇。

柯爾曾在2023年對水手隊休息室「搖手指」挑釁，成為經典迷因。起因是當時效力水手的卡波雷拉玩球棒，且準備打擊時拖拉。柯爾故意往天空大暴投，下一球再霸氣三振並怒吼，還朝水手休息室搖手指。

柯爾當時賽後解釋，對方教練先說垃圾話還搖手指，他才做出回應。被問到是否對卡波雷拉不滿，柯爾表示，「我只是配合他的比賽方式。」

柯爾本季已因傷報銷，洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天受訪時透露，有跟卡波雷拉聊過這件事，「我跟他說我們以前有交手過幾次，我很欣賞你的球風。我認為他有很多優點，他會是對我們很有幫助的球員，能做的事很多，能守的位置也很多，這樣的靈活性對球隊非常重要。」

卡波雷拉提到離開光芒到洋基，心情既難過又開心，「我現在有在洋基的絕佳機會，我一直都是洋基迷。」當被問最喜歡的球員，卡波雷拉笑回：「基特（Derek Jeter）。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

洋基 Gerrit Cole

相關新聞

MLB／官網評教士等6隊是交易大限贏家 沒有道奇、洋基

今年交易截止日許多球隊積極補強，大聯盟官網撰文指出，水手、太空人、費城人、大都會、教士和運動家隊是贏家，沒有去年的世界大賽對戰組合道奇與洋基隊。 報導指出，36轟重砲三壘手蘇亞雷斯（Eugeni

MLB／巨人交易大限送走2投手 美媒：鄧愷威可能上大聯盟

巨人隊選擇在交易大限前當賣家，《NBC Sports》記者帕夫洛維奇（Alex Pavlovic）再次點名旅美投手鄧愷威可能被拉上大聯盟。 巨人今天將牛棚大將羅傑斯（Tyler Rogers）、

MLB／我要全部！教士5交易涉及22球員 總管：目標永遠是奪冠

教士隊堪稱本季交易截止日前補強最瘋狂的球隊，5筆交易共涉及22名球員，教士總管普瑞勒（A.J. Preller）直言，「我們這支球隊的目標永遠是奪冠，拿到戒指。」 當中最震撼的交易是送走大聯盟百

MLB／洋基新同學曾讓王牌柯爾氣到「搖手指」 布恩：跟他聊過

洋基隊今天與光芒隊比賽進行到一半時，將小聯盟外野手佩雷拉（Everson Pereira）交易至光芒，換來美聯盜壘王卡波雷拉（Jose Caballero），值得一提的是，他與洋基王牌投手柯爾（Ger

MLB／季中交易全62筆近3年最多 731大限異動一覽

大聯盟美國時間731交易大限正式結束，在最後一天爆出巨量交易，單日共有35筆交易，比過去2年的32與26筆都多，而且集中在牛棚軍備競賽！像是洋基一口氣發動9筆交易，包含換來巨人與海盜2名終結者，教士更

MLB／老虎交易大限狂補7投手成績都「不好」 總管：以量取勝

今年大聯盟交易相當熱絡，許多強隊都當起買家，其中美聯中區霸主老虎隊當起買家，一共補進7名投手。 老虎隊總管哈里斯（Scott Harris）今天受訪時談到交易策略，「當我們開始深入市場，了解這些

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。