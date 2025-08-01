MLB／官網評教士等6隊是交易大限贏家 沒有道奇、洋基

今年交易截止日許多球隊積極補強，大聯盟官網撰文指出，水手、太空人、費城人、大都會、教士和運動家隊是贏家，沒有去年的世界大賽對戰組合道奇與洋基隊。

報導指出，36轟重砲三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）的市場需求很高，因此水手能在不付出太多代價就拿下他，確實讓人有點意外。水手送走的交易主菜是自家農場第9的洛克萊（Tyler Locklear），他去年短暫上大聯盟但表現掙扎，本季都待在3A。

水手目前打線有克勞佛（J.P. Crawford）、羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、今天敲出第42轟的羅利（Cal Raleigh）、阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、奈勒（Josh Naylor）及蘇亞雷斯，加上原本就很強的先發投手輪值，看起來不只是季後賽球隊，甚至有望挑戰美聯西區冠軍，今天以6：0完封遊騎兵隊後，目前還落後太空人隊4.5場。

Mariners fans welcome Eugenio Suarez back to Seattle pic.twitter.com/pobh5j7UNB — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2025年8月1日

太空人也被評為贏家，在主戰三壘手巴瑞德斯（Isaac Paredes）可能報銷情況下，太空人選擇沒人預料的方案，換回昔日當家游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）。柯瑞亞將移防三壘，還換來內野手烏利亞斯（Ramón Urías）與外野手桑契斯（Jesús Sánchez）增添深度，先發游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）也即將傷癒歸隊。

He's so back. pic.twitter.com/n67LNUdPOJ — Houston Astros (@astros) 2025年7月31日

交易截止日前各隊牛棚戰力大量流動，費城人用2名百大新秀換來的杜蘭（Jhoan Duran）最具威脅性，本季防禦率2.01，16次救援成功，直球均速100.2英里，合約能控制到2027年。由於球員年紀偏大，費城人或許比任何球隊都更需要衝擊世界大賽冠軍，因此拿潛力股換來像杜蘭這種即戰力，絕對值得。還換來右打中外野手貝德（Harrison Bader），守備穩健，適合球隊陣容。

Closed the deal. #RingTheBell pic.twitter.com/r5s6ZxkFIo — Philadelphia Phillies (@Phillies) 2025年7月31日

大都會陣容明顯的缺口有牛棚、中外野及後段先發投手，雖然對先發補強不多，但其他兩點補強到位。最受矚目的操作是交易來金鶯隊中外野手穆林斯（Cedric Mullins），牛棚補強也很實際，補進海爾斯利（Ryan Helsley）、羅傑斯（Tyler Rogers）和索托（Gregory Soto），都是後段局數的理想人選。

Can't escape him 👀



We have acquired OF Cedric Mullins from Baltimore in exchange for RHP Raimon Gomez, RHP Chandler Marsh, and RHP Anthony Nunez.



Welcome to Queens, Cedric! pic.twitter.com/u0x6OhCLd9 — New York Mets (@Mets) 2025年7月31日

教士總管普瑞勒（A.J. Preller）在做所有球迷夢寐以求的事，有機會衝擊世界大賽的當下，毫不猶豫換來能讓球隊贏球的戰力。包含米勒（Mason Miller）、席爾斯（JP Sears）、勞瑞亞諾（Ramón Laureano）、歐赫恩（Ryan O'Hearn）、佛明（Freddy Fermin）、華格納（Will Wagner）、柯特斯（Nestor Cortes），這就是交易截止日的意義，不是小心謹慎的時候，普瑞勒今年的操作，堪稱前所未有的精彩。

運動家是這6隊中唯一的賣家，運動家把握了普瑞勒的激進操作模式，換來18歲超級游擊新星德弗里斯（Leo De Vries），他不僅是明星級潛力股，甚至比想像的更接近大聯盟。對於一支擁有大量年輕打者的球隊來說，他的加入可說是天作之合，運動家打線未來幾年內，可能會成為令人聞風喪膽的存在。

Welcome to the Brown & Gold.#ForTheFaithful pic.twitter.com/yvDIBdrYzV — San Diego Padres (@Padres) 2025年8月1日

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