MLB／季中交易全62筆近3年最多 731大限異動一覽

大聯盟美國時間731交易大限正式結束，在最後一天爆出巨量交易，單日共有35筆交易，比過去2年的32與26筆都多，而且集中在牛棚軍備競賽！像是洋基一口氣發動9筆交易，包含換來巨人與海盜2名終結者，教士更以拿出農場頂級大物向運動家盤來火球男米勒（Mason Miller），成為今日最重磅，同時完成5筆涉及22人的異動。

另外同在國聯東區廝殺的費城人與大都會，也早在昨天各自向雙城與紅雀交易來守護神，今日也再針對外野漏洞做補強。而太空人則壓線找回2017奪冠功臣，和雙城完成柯瑞亞(Carlos Correa)鳳還巢的交易，為本季季中交易畫下句點。

值得一提的是雙城罕見清倉大甩賣，幾乎多筆交易都牽涉其中，最終一共送出了11人，等同更換全隊正式球員名單中的38.5%，背後原因則是因老闆正打算轉賣球隊，希望藉此削減薪資吸引買家。以下一起來看本季共62筆季中交易列表！

📅7月31日

底特律老虎獲得右投摩頓（Charlie Morton）；巴爾的摩金鶯獲得左投艾許曼（Micah Ashman）

密爾瓦基釀酒人獲得右投米勒（Shelby Miller）、左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）；亞利桑那響尾蛇獲得待指定球員或金錢補償

堪薩斯市皇家獲得外野手雅士特澤姆斯基（Mike Yastrzemski）；舊金山巨人獲得右投馬特（Yunior Marte）

德州遊騎兵獲得右投梅頓（Phil Maton）；聖路易紅雀獲得左投莫里納（Mason Molina）、右投海爾斯（Skyler Hales）

辛辛那提紅人獲得內／外野手安杜哈（Miguel Andujar）；奧克蘭運動家獲得右投哈金斯（Kenya Huggins）

多倫多藍鳥獲得右投瓦蘭（Louis Varland）、內野手法蘭斯（Ty France）；明尼蘇達雙城獲得左投羅哈斯（Kendrys Rojas）、外野手羅登（Alan Roden）

坦帕灣光芒獲得右投賈克斯（Griffin Jax）；明尼蘇達雙城獲得右投布萊德利（Taj Bradley）

芝加哥小熊獲得左投羅傑斯（Taylor Rogers）；匹茲堡海盜獲得外野手布雷索爾（Ivan Brethowr）

紐約洋基獲得右投杜瓦（Camilo Doval）；舊金山巨人獲得內野手羅德里奎茲（Jesus Rodriguez）、三壘手哈伯（Parks Harber）、右投弗里林（Trystan Vrieling）

堪薩斯市皇家獲得左投佛特（Bailey Falter）；匹茲堡海盜獲得一壘手莫斯（Callan Moss）、左投席斯克（Evan Sisk）

坦帕灣光芒獲得右投豪瑟（Adrian Houser）；芝加哥白襪獲得內野手米德（Curtis Mead）

紐約洋基獲得內野手卡波雷拉（Jose Caballero）；坦帕灣光芒獲得外野手佩雷拉（Everson Pereira）與待指定球員

聖地牙哥教士獲得左投柯特斯（Nestor Cortes）；密爾瓦基釀酒人獲得外野手洛克里奇（Brandon Lockridge）

波士頓紅襪獲得右投梅伊（Dustin May）；洛杉磯道奇獲得外野手提布斯（James Tibbs III）、右投厄哈德（Zach Ehrhard）

洛杉磯天使獲得內野手佩拉薩（Oswald Peraza）；紐約洋基獲得外野手德佩尼亞（Wilberson De Pena）、金錢補償

芝加哥小熊獲得內野手卡斯楚（Willi Castro）；明尼蘇達雙城獲得右投蓋拉赫（Ryan Gallagher）、右投阿姆斯特朗（Sam Armstrong）

德州遊騎兵獲得右投凱利（Merrill Kelly）；亞利桑那響尾蛇獲得左投德瑞克（Kohl Drake）、右投哈格曼（David Hagaman）、左投布拉特（Mitch Bratt）

洛杉磯道奇獲得外野手卡爾（Alex Call）；華盛頓國民獲得右投史旺（Eriq Swan）、右投利南（Sean Paul Liñan）

休士頓太空人獲得外野手桑契斯（Jesús Sánchez）；邁阿密馬林魚獲得右投古斯托（Ryan Gusto）

德州遊騎兵獲得左投庫隆（Danny Coulombe）；明尼蘇達獲得左投霍恩（Garrett Horn）

聖地牙哥教士獲得一壘手奧赫恩（Ryan O'Hearn）、外野手勞諾亞諾（Ramon Laureano）；巴爾的摩金鶯獲得左投貝特曼（Boston Bateman）、內野手海塔沃（Cobb Hightower）、費古羅亞（Victor Figueroa）、右投內伯斯（Tyson Neighbors）、內野手巴特沃斯（Brandon Butterworth）、右投史密斯（Tanner Smith）

休士頓太空人獲得內野手柯瑞亞（Carlos Correa）；明尼蘇達雙城獲得金錢補償、左投米庫斯基（Matt Mikulski）

紐約洋基獲得右投伯德（Jake Bird）；科羅拉多落磯獲得二壘手瑞吉歐（Roc Riggio）、左投席爾茲（Ben Shields）

紐約大都會獲得外野手穆林斯（Cedric Mullins）；巴爾的摩金鶯獲得右投戈梅茲（Raimon Gomez）、努涅茲（Anthony Nunez）、馬許（Chandler Marsh）

聖地牙哥教士獲得捕手費明（Freddy Fermin）；堪薩斯市皇家獲得右投伯格特（Ryan Bergert）、右投科萊克（Stephen Kolek）

紐約洋基獲得右投貝德納（David Bednar）；匹茲堡海盜獲得捕手／一壘手佛羅雷斯（Rafael Flores）、捕手佩雷茲（Edgleen Perez）、外野手桑契斯（Brian Sanchez）

費城費城人獲得右投曼寧（Matt Manning）；底特律老虎獲得外野手基紐內茲（Josueth Quiñonez）

底特律老虎獲得右投赫爾（Codi Heuer）；德州遊騎兵獲得金錢補償

底特律老虎獲得右投索瓦爾德（Paul Sewald）；克里夫蘭守護者獲得待指定球員或金錢補償

洛杉磯道奇獲得右投史都華（Brock Stewart）；明尼蘇達雙城獲得外野手奧特曼（James Outman）

費城費城人獲得中外野手貝德（Harrison Bader）；明尼蘇達雙城獲得外野手曼德茲（Hendry Mendez）、右投維羅里亞（Geremy Villoria）

底特律老虎獲得右投費尼根（Kyle Finnegan）；華盛頓國民獲得右投蘭德爾（Josh Randall）、賽爾斯（R.J. Sales）

聖地牙哥教士獲得右投米勒（Mason Miller）、左投席爾斯（JP Sears）；奧克蘭獲得游擊手德弗里斯（Leo De Vries）、右投奈特（Braden Nett）、巴耶斯（Henry Báez）、努涅茲（Eduarniel Nuñez）

多倫多藍鳥獲得右投畢柏（Shane Bieber）；克里夫蘭守護者獲得右投史蒂芬（Khal Stephen）

多倫多藍鳥獲得捕手瓦倫蘇埃拉（Brandon Valenzuela）；聖地牙哥教士獲得內野手華格納（Will Wagner）

巴爾的摩金鶯獲得左投恩斯（Dietrich Enns）；底特律老虎獲得金錢補償

📅7月30日

休士頓太空人獲得內野手烏里亞斯（Ramón Urías）；巴爾的摩金鶯獲得右投帕爾默（Twine Palmer）

波士頓紅襪獲得左投馬茲（Steven Matz）；聖路易紅雀獲得一壘手喬丹（Blaze Jordan）

芝加哥小熊獲得右投基崔吉（Andrew Kittredge）；巴爾的摩金鶯獲得游擊手德拉克魯茲（Wilfri De La Cruz）

西雅圖水手獲得三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）；亞利桑那響尾蛇獲得一壘手洛克利爾（Tyler Locklear）、右投克蘭頓（Hunter Cranton）、右投伯格斯（Juan Burgos）

辛辛那提紅人獲得右投利特爾（Zack Littell）；洛杉磯道奇獲得左投瑟維諾夫斯基（Adam Serwinowski）、右投格瓦斯（Paul Gervase）、捕手羅特維特（Ben Rortvedt）；坦帕灣光芒獲得捕手費杜西亞（Hunter Feduccia）、右投范貝爾（Brian Van Belle）

底特律老虎獲得右投蒙特羅（Rafael Montero）；亞特蘭大勇士獲得內野手賈維斯（Jim Jarvis）

芝加哥小熊獲得右投索羅卡（Michael Soroka）；華盛頓國民獲得外野手富蘭克林（Christian Franklin）、內野手克魯茲（Ronny Cruz）

紐約大都會獲得右投海斯利（Ryan Helsley）；聖路易紅雀獲得游擊手貝茲（Jesus Baez）、右投多姆（Nate Dohm）、右投艾利薩爾特（Frank Elissalt）

費城費城人獲得右投杜蘭（Jhoan Duran）；明尼蘇達雙城獲得捕手泰特（Eduardo Tait）、右投阿貝爾（Mick Abel）

西雅圖水手獲得左投弗格森（Caleb Ferguson）；匹茲堡海盜獲得右投馬丁尼茲（Jeter Martinez）

紐約大都會獲得右投羅傑斯（Tyler Rogers）；舊金山巨人獲得右投布托（José Butto）、右投提德威爾（Blade Tidwell）、外野手吉爾伯特（Drew Gilbert）

辛辛那提紅人獲得三壘手海斯（Ke'Bryan Hayes）；匹茲堡海盜獲得游擊手斯塔富拉（Sammy Stafura）、救援投手泰勒・羅傑斯（Taylor Rogers）

洛杉磯天使獲得右投賈西亞（Luis Garcia）、左投查芬（Andrew Chafin）；華盛頓國民獲得左投艾德（Jake Eder）、一壘手布朗（Sam Brown）

亞特蘭大勇士獲得右投金利（Tyler Kinley）；科羅拉多洛磯獲得右投史密斯（Austin Smith）

紐約洋基獲得外野手史雷特（Austin Slater）；芝加哥白襪獲得右投齊爾（Gage Ziehl）

📅7月29日

多倫多藍鳥獲得右投多明格斯（Seranthony Dominguez）；巴爾的摩金鶯獲得右投沃茲布朗（Juaron Watts-Brown）

📅7月28日

坦帕灣光芒獲得捕手福提斯（Nick Fortes）；邁阿密馬林魚獲得外野手艾策爾（Matthew Etzel）

密爾瓦基釀酒人獲得捕手詹森（Danny Jansen）；坦帕灣光芒獲得內野手阿雷納莫（Jadher Areinamo）

亞特蘭大勇士獲得右投卡拉斯可（Carlos Carrasco）；紐約洋基獲得金錢補償

底特律老虎獲得右投帕達克（Chris Paddack）、右投多布納克（Randy Dobnak）；明尼蘇達雙城獲得捕手希門尼斯（Enrique Jimenez）

📅7月27日

亞特蘭大勇士獲得右投費德（Erick Fedde）；聖路易紅雀獲得待指定球員或金錢補償

📅7月26日

紐約洋基獲得內野手羅薩里奧（Amed Rosario）；華盛頓國民獲得右投比特（Clayton Beeter）、外野手馬丁尼茲（Browm Martinez）

堪薩斯市華家獲得外野手葛瑞契克（Randal Grichuk）；亞利桑那響尾蛇獲得右投霍夫曼（Andrew Hoffmann）

📅7月25日

紐約洋基獲得三壘手麥馬洪（Ryan McMahon）；科羅拉多洛磯獲得左投赫林（Griffin Herring）、右投葛羅茲（Josh Grosz）

紐約大都會獲得左投索托（Gregory Soto）；巴爾的摩金鶯獲得右投阿拉塞納（Wellington Aracena）、右投福斯特（Cameron Foster）

📅7月24日

西雅圖水手獲得一壘手奈勒（Josh Naylor）；亞利桑那響尾蛇獲得左投賈西亞（Brandyn Garcia）、右投伊齊（Ashton Izzi）

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