MLB／老虎交易大限狂補7投手成績都「不好」 總管：以量取勝

今年大聯盟交易相當熱絡，許多強隊都當起買家，其中美聯中區霸主老虎隊當起買家，一共補進7名投手。

老虎隊總管哈里斯（Scott Harris）今天受訪時談到交易策略，「當我們開始深入市場，了解這些球員的要價時，我們認為更好的策略是以量取勝。」哈里斯強調，對於要價過高，可能會讓球隊未來後悔的交易案，他們選擇拒絕，並依照自身評估標準，尋找更符合長遠藍圖的投手。

老虎先發輪值喬布（Jackson Jobe）、歐森（Reese Olson）接連因傷報銷。日前先用自家農場第14的希曼尼茲（Enrique Jimenez），換來雙城隊先發投手派達克（Chris Paddack）和後援投手多布納克（Randy Dobnak）。派達克昨天轉隊首戰面對響尾蛇隊，繳出6局失1分的優質先發，防禦率降至4.77，幫助老虎奪下4連勝，目前以64勝46敗與藍鳥隊並列美聯最佳。

昨天老虎再用小聯盟內野手賈維斯（Jim Jarvis），向勇士隊換來牛棚投手孟特羅（Rafael Montero），他本季投38.1局送出39K，防禦率5.40，每局被上壘率1.38。還用一名日後指定球員，向守護者隊換來生涯86次救援成功的塞瓦德（Paul Sewald），他本季15.1局送出18K，防禦率4.70，每局被上壘率1.17。

The Tigers have acquired RHP Rafael Montero from the Atlanta Braves in exchange for Minor League INF Jim Jarvis. pic.twitter.com/JRw5PJDY1m — Detroit Tigers (@tigers) 2025年7月31日

The Tigers have acquired RHP Paul Sewald from the Cleveland Guardians in exchange for a player to be named later or cash considerations. pic.twitter.com/L7F1uagB9j — Detroit Tigers (@tigers) 2025年7月31日

今天老虎持續補強，用自家農場第15的藍道（Josh Randall）和小聯盟右投塞爾斯（R.J. Sales），向國民隊換來終結者芬尼根（Kyle Finnegan）。芬尼根去年入選明星賽，今年表現下滑，39局投出32K，防禦率4.38，每局被上壘率1.28，累積20次救援成功。

The Tigers have acquired RHP Kyle Finnegan in exchange for Minor League right-handed pitchers Josh Randall and R.J. Sales. pic.twitter.com/8Xj2hDtGRp — Detroit Tigers (@tigers) 2025年7月31日

老虎接著送出小聯盟左投阿許曼（Micah Ashman），換來41歲先發投手摩頓（Charlie Morton）。摩頓本季防禦率5.42，但5月重返輪值以來，防禦率僅3.66。還用現金換來遊騎兵隊後援投手霍伊爾（Codi Heuer），他本季只在大聯盟出賽1場，在3A主投39.1局，飆出53K，防禦率3.43，每局被上壘率1.29。

The Tigers have acquired RHP Charlie Morton and cash considerations from the Baltimore Orioles in exchange for Minor League LHP Micah Ashman. pic.twitter.com/jFZ1EcKZvp — Detroit Tigers (@tigers) 2025年7月31日

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