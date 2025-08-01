快訊

川普新關稅出爐！彭博點名這2國成最大輸家 日韓、歐盟情況曝光

協議近了？美官員證實台美持續談判 關稅20%可視為台提案獲肯定

MLB／老虎交易大限狂補7投手成績都「不好」 總管：以量取勝

聯合新聞網／ 綜合報導
派達克昨天迎來加盟老虎首戰，繳出6局失1分的優質先發。 法新社
派達克昨天迎來加盟老虎首戰，繳出6局失1分的優質先發。 法新社

今年大聯盟交易相當熱絡，許多強隊都當起買家，其中美聯中區霸主老虎隊當起買家，一共補進7名投手。

老虎隊總管哈里斯（Scott Harris）今天受訪時談到交易策略，「當我們開始深入市場，了解這些球員的要價時，我們認為更好的策略是以量取勝。」哈里斯強調，對於要價過高，可能會讓球隊未來後悔的交易案，他們選擇拒絕，並依照自身評估標準，尋找更符合長遠藍圖的投手。

老虎先發輪值喬布（Jackson Jobe）、歐森（Reese Olson）接連因傷報銷。日前先用自家農場第14的希曼尼茲（Enrique Jimenez），換來雙城隊先發投手派達克（Chris Paddack）和後援投手多布納克（Randy Dobnak）。派達克昨天轉隊首戰面對響尾蛇隊，繳出6局失1分的優質先發，防禦率降至4.77，幫助老虎奪下4連勝，目前以64勝46敗與藍鳥隊並列美聯最佳。

昨天老虎再用小聯盟內野手賈維斯（Jim Jarvis），向勇士隊換來牛棚投手孟特羅（Rafael Montero），他本季投38.1局送出39K，防禦率5.40，每局被上壘率1.38。還用一名日後指定球員，向守護者隊換來生涯86次救援成功的塞瓦德（Paul Sewald），他本季15.1局送出18K，防禦率4.70，每局被上壘率1.17。

今天老虎持續補強，用自家農場第15的藍道（Josh Randall）和小聯盟右投塞爾斯（R.J. Sales），向國民隊換來終結者芬尼根（Kyle Finnegan）。芬尼根去年入選明星賽，今年表現下滑，39局投出32K，防禦率4.38，每局被上壘率1.28，累積20次救援成功。

老虎接著送出小聯盟左投阿許曼（Micah Ashman），換來41歲先發投手摩頓（Charlie Morton）。摩頓本季防禦率5.42，但5月重返輪值以來，防禦率僅3.66。還用現金換來遊騎兵隊後援投手霍伊爾（Codi Heuer），他本季只在大聯盟出賽1場，在3A主投39.1局，飆出53K，防禦率3.43，每局被上壘率1.29。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

老虎

相關新聞

MLB／巨人交易大限送走2投手 美媒：鄧愷威可能上大聯盟

巨人隊選擇在交易大限前當賣家，《NBC Sports》記者帕夫洛維奇（Alex Pavlovic）再次點名旅美投手鄧愷威可能被拉上大聯盟。 巨人今天將牛棚大將羅傑斯（Tyler Rogers）、

MLB／官網評教士等6隊是交易大限贏家 沒有道奇、洋基

今年交易截止日許多球隊積極補強，大聯盟官網撰文指出，水手、太空人、費城人、大都會、教士和運動家隊是贏家，沒有去年的世界大賽對戰組合道奇與洋基隊。 報導指出，36轟重砲三壘手蘇亞雷斯（Eugeni

MLB／我要全部！教士5交易涉及22球員 總管：目標永遠是奪冠

教士隊堪稱本季交易截止日前補強最瘋狂的球隊，5筆交易共涉及22名球員，教士總管普瑞勒（A.J. Preller）直言，「我們這支球隊的目標永遠是奪冠，拿到戒指。」 當中最震撼的交易是送走大聯盟百

MLB／比賽中途換來盜壘王 洋基9筆交易牛棚和野手都到位！

洋基隊在交易大限前積極補強，總共做了9筆交易，野手和牛棚深度都到位，但先發投手輪值沒有任何新援。 先前洋基發動3筆交易來明星三壘手麥馬翰（Ryan McMahon）、工具人羅沙里歐（Amed R

MLB／道奇送走梅伊成全先發意志 換回紅襪2新秀

道奇隊在交易截止日前將先發投手梅伊（Dustin May）交易至紅襪隊，換回兩位潛力新秀，補強牛棚與外野需求，同時也讓梅...

MLB／雙城大清倉11人！一天送走8人狂說「Thank You」

大聯盟雙城隊在交易截止日前進行「清倉式交易」，一天送出8位大聯盟球員、一周內送出10人，其中包含柯瑞亞（Carlos C...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。