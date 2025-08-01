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MLB／罕見！勇士與紅人同局各攻8分亂鬥 歐蘇納：我的天啊
勇士隊與紅人隊今天上演本季最瘋狂比賽，第8局雙方都攻下8分，勇士最終在延長賽第10局以12：11贏球。
大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是史上第3次雙方同一局至少攻下8分，前兩次是美國時間2004年5月8日的老虎隊和遊騎兵隊、2007年8月2日的洋基隊和白襪隊。
勇士8局上單局打13人次，8支安打，灌進8分。紅人8局下也展開猛烈反攻，前8名打者全敲出安打，其中海耶斯（Ke’Bryan Hayes）與史迪爾（Spencer Steer）各敲出一發3分砲，將比數追成11：11平手。
10局上勇士歐蘇納（Marcell Ozuna）擊出高飛犧牲打，攻下超前分。10局下伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）關門成功，收下比賽勝利。
也許今晚劇情的編劇是棒球之神。歐蘇納幾小時前才剛度過交易截止日前的懸念，最終留隊。同樣沒被交易的伊格列西亞斯則拿下救援成功，他也直呼，「第10局抓到第3個出局數的那一刻，真的超爽。」
「我覺得他們兩個根本就不想走」，勇士教頭史尼克（Brian Snitker）說，「我很高興他們留下，因為我知道他們對球隊有多重要。」
敲出再見高飛犧牲打的歐蘇納也表示：「我從沒見過這種情況，我當下只想說，『我的天啊』。」
「今天真是什麼劇情都有」，一度因發生失誤讓勇士追平的海耶斯說，他是紅人前一天從海盜換來的新成員：「我很懊惱六局那顆球沒接好。不過我們後來能追平比分，甚至讓致勝跑者站上打擊區，已經不簡單了。雖然結果不如預期，但還是瘋狂的一晚。」
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