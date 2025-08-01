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MLB／巨人交易大限送走2投手 美媒：鄧愷威可能上大聯盟
巨人隊選擇在交易大限前當賣家，《NBC Sports》記者帕夫洛維奇（Alex Pavlovic）再次點名旅美投手鄧愷威可能被拉上大聯盟。
巨人今天將牛棚大將羅傑斯（Tyler Rogers）、杜瓦（Camilo Doval）和外野手亞澤姆斯基（Mike Yastrzemski）交易走。
帕夫洛維奇指出，3A投手麥克雷（Grant McCray）和鄧愷威都被移出今天的比賽球員名單，顯示可能即將被叫上大聯盟。
鄧愷威本季3A表現亮眼，出賽25場（4場先發），54局狂飆86K，有21次保送，防禦率3.67，每局被上壘率1.11。
鄧愷威去年曾短暫登上大聯盟，出賽4場都是後援，投11局有7K和8保送，防禦率9.82，每局被上壘率2.09。
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