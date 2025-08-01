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MLB／被待7年的道奇交易 奧特曼感性發文：每刻都心懷感激

聯合新聞網／ 綜合報導
奧特曼。 美聯社
奧特曼。 美聯社

道奇隊今天將28歲外野手奧特曼（James Outman）交易至雙城隊，換來火球男史都華（Brock Stewart），奧特曼也發文向待了7年的道奇告別。

奧特曼2018年選秀會第7輪被道奇選進，2022年登上大聯盟出賽4場，2023年成為主力球員，出賽151場，累積23轟70打點，打擊率0.248，OPS值0.790，國聯新人王票選第3。

不過奧特曼2024年表現下滑，儘管3A的OPS值都破0.9，但在大聯盟都打不出好成績。上季出賽53場，OPS僅0.521，本季出賽22場，OPS僅0.487。

奧特曼發文表示，「要說過去7年充滿樂趣，那太輕描淡寫了。感謝一路上遇到的每個人，你們讓我成長為今天這名球員，一位12歲的我也會感到驕傲的球員。」

「能為選中我的球隊完成大聯盟初登場，真的是夢想成真，我會永遠感激道奇給我的機會，每晚穿上道奇藍球衣，都是我的驕傲。所有球迷、隊友與教練，謝謝你們，我會深深想念大家，雖然道別不簡單，但我對一起度過的每刻都心懷感激。」

奧特曼最後向雙城隊喊話，「現在，我對即將展開的新篇章感到無比興奮，雙城我來了！我承諾每天都會全力以赴，為明尼蘇達而戰，盡我所能代表這座城市！」

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道奇 奧特曼

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