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MLB／我要全部！教士5交易涉及22球員 總管：目標永遠是奪冠
教士隊堪稱本季交易截止日前補強最瘋狂的球隊，5筆交易共涉及22名球員，教士總管普瑞勒（A.J. Preller）直言，「我們這支球隊的目標永遠是奪冠，拿到戒指。」
當中最震撼的交易是送走大聯盟百大新秀第3的德弗里斯（Leo De Vries）及3名新秀投手（自家農場第3、13、17），獲得運動家隊26歲火球男米勒（Mason Miller）和先發左投席爾斯（JP Sears）。
米勒雖然防禦率3.76看起來普通，但主投38.1局狂飆59K，每局被上壘率僅1.01，被視為聯盟頂尖牛棚，且合約能控制到2029年賽季結束。
除了與運動家交易外，與金鶯隊換來強打外野手勞瑞亞諾（Ramón Laureano）及明星指定打擊歐赫恩（Ryan O'Hearn）。勞瑞亞諾本季出賽82場，有15轟46打點，打擊率0.290，OPS值0.884。歐赫恩出賽94場，有13轟43打點，打擊率0.283，OPS值0.837。這筆交易教士送走6名新秀（自家農場第4、6、12、29）。
還換來皇家隊捕手佛明（Freddy Fermin），送走先發投手柏格特（Ryan Bergert）及科萊克（Stephen Kolek）。佛明本季出賽67場，累積3轟12打點，打擊率0.255，OPS值0.648。
還有2筆小交易，與釀酒人隊換來正在投復健賽的先發左投柯特斯（Nestor Cortes），與藍鳥換來內野手華格納（Will Wagner）。
教士牛棚在米勒加入前就是聯盟最佳，防禦率僅2.93，有3人入選明星賽，大聯盟史上首次。本季表現不佳且合約到期的希斯（Dylan Cease）沒被交易出去，總管普瑞勒表示，「我們最強的陣容裡面，一定要有希斯」。
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